Az ismert magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető, szakíró, a hazai zenei ismeretterjesztés közismert alakja 1962-től a Zeneműkiadó szerkesztő-gyakornoka volt, de a Magyar Rádiónak is dolgozott. 1963-ban végleges állást kapott a Rádiónál, és már az első évében meginterjúvolhatta a Budapestre érkező Igor Sztavinszkijt. 1966-ban egy Ford-ösztöndíjjal és Kodály Zoltán tanácsaival felvértezve, egyéves amerikai tanulmányúton vett részt. Itt tanulmányozta az amerikai zenei életet, a zenei iskolákat, a zenei kísérleteket – például az elektronikus zenét – és a zenei fesztiválokat. 1981-ben, Czigány György hívására átment a Rádióból a Magyar Televízióba, ahol – több más mellett – a Zenebutik volt rendkívül népszerű műsora. Ez is több műfajú műsor volt, a komolyzenei témák mellett bemutatták a legfrissebb nyugati pop-rock-videóklipeket, de irodalmi, képzőművészeti részek is szerepet kaptak. Az élőben sugárzott, változatos helyszínekről, több alkalommal külföldről is jelentkező műsorsorozat húsz év alatt 266 adást ért meg. A műsor és a Magyar Televízióban végzett munkája 2002-ben, nyugdíjazásával szűnt meg. Mind a mai napig rendszeresen tart zenei ismeretterjesztő előadásokat. Folyamatosan írja és jelenteti meg könyveit. 1990-ben Kaposi Kis Istvánnal együtt jegyezték le például Würtzler Arisztid hárfás memoárját, mely a New York Harp Ensemble kamaraegyüttes történetéről is szól. A 2017-ben megjelent könyvében a Kocsis Zoltánnal készített utolsó interjúit tette közzé.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A szerdai székesfehérvári programon Bakonyi István József Attila-díjas irodalomtörténész vezette a beszélgetést, ami igazán jó hangulatú és érdekes szórakozást garantált a jelenlévő érdeklődőnek. Az esten részt vett Spányi Antal püspök is, aki a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója, így egy kérdés erejéig még őt is megszólította a műsorvezető. Az alkalom előtt, volt lehetőségünk a Feol podcast csatornáján is rögzíteni egy beszélgetést a televíziós legendával, így ha valaki lemaradt volna a szerda esti alkalomról, azoknak szeretettel ajánljuk a felvételt!