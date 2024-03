A könyvek szeretetének illata már a bejáratnál megcsapja orrunkat, a pult mögül pedig egy kedves, segítőkész arc mosolyog. Kiss Andrea könyvtárossal a megújult közösségi térről és a szakmai elhivatottságról beszélgettünk.

Mielőtt erre a gyönyörű helyszínre rátérnénk, enged meg, hogy veled kezdjük. Mióta vezeted az intézményt és egyáltalán honnan jött számodra a könyvek szeretete?

– Nem messze innen Baracson nőttem fel és már gyerekként is a mindennapjaim része volt a könyvtárlátogatás, tanítás után az első utam oda vezetett. Ezért amikor 2021-ben felkértek, hogy dolgozzam a Daruszentmiklós Könyvtári Információs és Közösségi Helyen boldogan vágtam bele a munkába. A helyi kollégák között befogadó, támogató közösségre találtam, akikre mindig számíthatok.

Nem sokkal később ki is költöztem ide, így még inkább örömömre szolgál, hogy közösségépítő munkát végezhetek itt és bár lassan, de folyamatosan növekszik a könyvtár látogatottsága. Igyekszem minden alkalmat megragadni az olvasás népszerűsítésére, sok időt töltök a gyerekekkel a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődében és minden évben részt veszek a Magyar Hagyományőrző Lovasegyesület, az önkormányzat támogatásával megrendezett Lovasnapon a Faluparkban a könyv és folyóirat állományból válogatott parkkönyvtárral, kirakókkal, kvízekkel, zsákbamacskával. Az általam szervezett programokra nem csak szellemi útravalóval készülők a látogatóknak, hanem az alkalomhoz illő általában kézzel készített aprósággal is. Hivatásomnak érzem ezt a munkát és úgy gondolom még számtalan lehetőség áll előttem ebben a pozícióban arra, hogy aktívan és eredményesen szolgáljam a települést.

Kiss Andrea legszívesebben romantikus regényeket olvas.

Fotó: KZ

Érezni lehet a szavaidon, hogy mennyire elhivatott vagy. Mit gondolsz arról, hogy az okos telefonok világában mekkora létjogosultsága van a könyvtáraknak?

– Úgy gondolom ez egy örökös vita téma. Számomra az okos telefonok a gyors megoldások kulcsai a mindennapokban, a könyvek viszont az elcsendesedés és kikapcsolódás eszközeit jelentik. Nagyon sok esetben az olvasóvá válás a könyvek szeretetével kezdődik, nem véletlenül része az alapjátékoknak, amelyekre a gyerekeknek szüksége van. A kötetek fizikai jelenléte, illata, a lapozgatás, a felolvasás általi kapcsolódás gyermek és felnőtt számára is jótékonyan hat.

Másrészről az interneten ugyan megtalálhatunk bármit, amit csak szeretnénk a keresőmotorok célzott kereséseink alapján megtanulják mi az, ami érdekelhet minket. A könyvtár azonban nem csak ezt nyújtja, hanem a véletlenszerű szabadon választást is. A polcokon való válogatással megadja azt a lehetőséget, hogy az olvasó kiszélesítse az érdeklődési körét. Felfigyelünk egy érdekes borítóra, talán nem vagyunk a téma rajongói, de mégis belelapozunk, beleolvasunk és úgy gondoljuk teszünk egy próbát ezzel a kötettel. Legközelebb már érdeklődünk a témába vágó újdonságok iránt, nem egyszer látunk ilyet.

A közösség is nagyon fontos, hiszen a könyvtárban olyanokkal futhatunk össze és ismerkedhetünk meg, akikkel egyébként sosem találkoznánk, egyik ember ízlése, pedig alakíthatja a másikét. Ha megtanulunk figyelni egymásra, azzal fejlődhetünk. Összegezve tehát, a könyvtárakba magáért az élményért érdemes betérni!

Új bútorok érkeztek – otthonosabb lett a daruszentmiklósi könyvtár!

Fotó: KZ

Valóban élmény itt lenni! A megújult külső nyugalmat, sugároz. Honnan jött az indíttatás, ez egy régi vágya volt a településnek és neked is?

– A daruszentmiklósi könyvtár 2013-ban csatlakozott a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár, Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeréhez (KSZR), amelynek célja, hogy segítse az 5000 fő alatti településeken a minőségi könyvtárosi szolgáltatásokat. Ez a támogatás teszi lehetővé, hogy folyamatosan frissüljön könyvtárunk állománya, eszközparkja és szolgáltatásai. Így egyszeri lehetőség helyett folytonos megújulásról beszélhetünk, ami úgy gondolom főként a hozzánk hasonló kis településeknél nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy a közösség érdekében lépést tarthassunk a mai világban kialakult szüntelen mozgásban lévő információ árral.

Fotó: KZ

Egészen pontosan miben újult meg a könyvtár, mivel találkozhatnak az érdeklődők, olvasók, ha belépnének ide?

– Természetesen mindig örülünk, ha az olvasók kedvében járhatunk. Az elmúlt évben főleg a könyvtár bútorzatának cseréjére adódott lehetőség, amely mind a felnőtt, mind a gyermek közönség kényelmét szolgálja. A gyermekek a ringlispílasztalnál tevékenykedés és a gyermek szőnyegen való játékon kívül, már a puha babzsákfotelekben és ülőkékben olvasgathatják kedvenc meséiket. A folyamatosan bővülő könyvállomány mellett, több papírszínházzal és januártól új folyóirat választékkal ismerkedhetnek a kicsik. A Dörmögő Dömötör, Csodaceruza és Szitakötő magazinon kívül, a Kreatív Gyermek, illetve Minecraft magazin is a polcokra kerül. A felnőtt irodalom könyvespolcai pedig néhány kivételével, több férőhelyes, alacsonyabb típusra lettek cserélve és egy folyóirattartó szekrény is beszerzésre került. Én főleg a fantasyket, romantikus regényeket olvasok, de néha egy-egy krimit is szívesen leemelek a polcról.

Mekkora forrásból valósulhatott meg?

– Az új berendezési tárgyak kivitelezése több mint félmillió forint értékben valósult meg. A jövőben az igényeknek megfelelően az elektronikai eszköztárunk is megújulni, bővülni látszik.

Hogyan készültök a húsvétra? Az ünnepek mindig remek alkalmat teremtenek, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a könyvtárakhoz.

– A húsvéti készülődést minden évben a helyi Ifjúsági Alapítvánnyal karöltve valósítjuk meg. Ez idén sem volt másként. Az idei, kedd délelőtti program alapját Beatrix Potter: Nyúl Péter világa - A nagy tojásvadászat című mesekönyv adta. A felolvasást követően a gyerekek Nyúl Péter nyomán indultak tojáskeresésre az óvoda udvaron. A rendezvény második fele az intézménnyel szomszédos Barátságházban zajlott, ahol Sziliné Czeiner Renáta kolléganő várt minket, még gőzölgő festésre kész főtt tojásokkal és nyuszis rejtvényekkel. Mindenki nagyon élvezete: csillogó szemek, mosolygós arcok voltak mindenütt!