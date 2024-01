A kortárs kispróza mestere Puerto Ricóból való részleges, 1987-es hazatérése után aktívan jelen volt Fehérvár irodalmi életében. Személyes író-olvasó találkozók, előadások, könyvnapi dedikálások őrzik és idézik fel az emlékét. Publikációi jelentek meg a helyi irodalmi és művészeti lapokban, az Árgusban, Várban, s írásaival lapunkat is megtisztelte.

A nyugati-európai és tengerentúli magyar prózaírók Két dióhéj c. antológiájában szereplő novelláit Pomogáts Béla irodalomtörténész mutatta be Bobory Zoltán előadásában a Megyei Művelődési Központban 1987. november 26-án – hazatérése után ekkor látogatott el először városunkba Ferdinandy. A következő évben a megyei múzeumegyesület szervezésében irodalomtudósként több előadást tartott: Magyar írók Párizsban, majd Dormándi idegen címmel Remenyik Zsigmond kalandos dél-amerikai éveiről, valamint önálló szerzői esttel is szerepelt, a Magvető Kiadónál megjelent első hazai könyve, a Szerecsenségem története című novelláskötetének fehérvári premierjével. Szintén még 1988-ban a Fejér Megyei Hírlap Provincia irodalmi mellékletében jelent meg Szembesülések c. önéletrajzi „töltetű” prózai írása, melyet újabb is követett 2005-ben Hol a haza? címmel Tódor János újságíró/író vele készült interjúja – Megmaradt magyarnak – kíséretében.

Ferdinandy György külföldön kiadott műveit követően egyre több könyve jelenik meg magyarul is a különböző kiadóknál, s gyakran publikál országos folyóiratokban. Népszerűsége mellett elismertségét számos irodalmi- és állami díjai is jelzik. Az egyik legolvasottabb íróként 2005 és 2013 között több alkalommal is teltházas író-olvasó találkozót tartott Fehérváron a Vörösmarty Mihály megyei és a Széna téri városi könyvtárakban, valamint a Királykút Emlékházban, ahol Bakonyi István irodalomtörténész/író vendége volt. A Vörösmarty Társaság Határon túli magyar irodalmi napjainak és a Szent István Művelődési Ház kerekasztal beszélgetéseinek meghívottjaként is emlékezhetünk a trópusi íróra. Jelen volt a városi könyvnapon, s dedikált a Vajda János Könyvesboltban. Mint Puerto Rico-i egyetemi tanárnak a katedra is otthonos volt neki, mivel a Teleki Blanka Gimnázium és az iszkaszentgyörgyi általános iskola diákjainak is tartott kötetlen irodalom órát.

Ferdinandy a magyar irodalom klasszikusává vált már életében, mi sem bizonyítja jobban, hogy hatkötetesre tervezett életműkiadása az Európa Könyvkiadónál 2021 óta jelenleg is folyamatban van.