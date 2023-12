A hangszert, mely a múlt századok zenéjét hordozza, a pusztulás fenyegeti. A helyi közösség, a lelkipásztor és a hívek összefogásával indult egy rendkívüli akció, hogy megmentsék ezt a kulturális örökséget.

Ébner Vilmos Atya a közelmúltban szomorúan számolt be arról, hogy az orgonaépítő szakember által végzett vizsgálat eredménye nem kecsegtet jóval. A vakolat hullása és az idő vasfoga komoly károkat okozott a nemes hangszerben. Kétszer is próbálkoztak pályázatok elnyerésével, hogy megmenthessék az orgonát, de mindkétszer elutasítást kaptak.

"Fogadj örökbe egy orgonasípot" - Az adománygyűjtés újszerű módja

A templom 1840-ben készült első orgonája, melyet a Deutschmann cég Bécsben készített - majd 1939-ben az Angster cég átépített - mára a használhatatlanság szélén áll. A legegyszerűbb énekek lejátszásához is ügyeskedésre van szükség, mely megnehezíti az istentiszteletek méltóságának megőrzését.

A helyi közösség viszont nem hagyja magára a templomot. Az orgona felújítására gyűjtve, a jelentősebb adakozók egy emléklapot kapnak, jelképesen "örökbe fogadva" egy orgonasípot. Ez nemcsak az anyagi támogatás formája, hanem egy személyes, érzelmi kötődés teremtése is a templom és annak hívei között.

A város vezetése szintén támogatja az akciót. A vállalkozók bevonásával a gyűjtés lendületet vett, és Peter Šrámek előadóművész ingyenes koncertet vállal a templomban.

Peter Šrámek a templom orgonájának megmentéséért énekel

Az akció kiemelkedő része, hogy Peter Šrámek, a magyarországi közönség által kedvelt, Fonogram-díjas énekes is támogatja a kezdeményezést. Peter Šrámek tehetsége és elkötelezettsége a magyar kultúra és zene iránti kétségtelen. Az enyingi koncerten való ingyenes fellépése nemcsak a templom orgonájának felújítási akcióját erősíti, hanem egy különleges élményt is ígér a közönségnek.

A december 15-én 19:00 órakor kezdődő koncertre már most óriási az érdeklődés, de aki szeretne részt venni ezen a felejthetetlen alkalmon, a helyszínen még vásárolhat belépőt, csupán 2500 forintért.