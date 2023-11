A Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága (M-ART) által rendezett tárlat a nemezelés ősi mesterségét és annak modern alkalmazásait közelebb hozza a nagyközönséghez.

A kiállítás megnyitóján Szabó Emese, a Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8. osztályos népi ének tagozatos tanulója varázslatos hangjával emelte a rendezvény fényét. A M-ART nemez tanfolyamának és táborának alkotásai, melyek szerda délutántól láthatóak a könyvtár olvasótermében, egyedi és figyelemre méltó műveket tartalmaznak.

Gonda Emma, ​​a M-ART elnökségi tagja, szakkörvezető és a kiállítók egyike, megnyitóbeszédében mesélt a nemezelés hagyományáról és annak készítési technikájáról. Elmondása szerint a nemezes csoport 2022-ben jött létre egy 60 órás tanfolyamon, ahol különböző hátterű emberek találkoztak: pedagógusok, népművelők, tanárok, virág- és kézműves boltot üzemeltetők, valamint kézművesek.

A kiállított tárgyak széles skáláját mutatják be a nemezelés alkalmazásának: kalapok, sapkák, sálak, kesztyűk, papucsok, kulcstartók, táskák, tarsolyok és erszények, valamint játékok, ülőpárnák, faliképek és szőnyegek szerepelnek a kiállított alkotások között. A csoport tagjai büszkén mutatják be kísérletező kedvüket, a díszítés, hímzés, gyöngyhímzés és bőrrátét technikáját is bevonva alkotásaikba.