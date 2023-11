A székesfehérvári Barátság mozi egyik visszatérő eseménye az Európai Art Mozi Nap, amely egy nemzetközi kezdeményezés azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a művészmozik mint közösségi terek fontosságára, illetve az európai filmművészet értékeire. Az Art Mozi Naphoz harmincnyolc ország művészmozijai csatlakoznak, köztük a Barátsággal, és nagy előny, hogy ilyenkor premier előtti filmeket adnak.

Székesfehérváron rendhagyó módon vasárnap (amikor egyébként nincs vetítés), november 12-én adták a három kiválasztott filmet. Aki mindegyikre elment, az nagyon különböző benyomásokat szerezhetett, és a mindennapjaink helyzeteire reflektáló alkotásokat láthatott.

Először a The Old Oak – A mi kocsmánk című angol-francia-belga drámát vetítették, ezt a dráma és a vígjáték határán mozgó Drága Nagyi! című spanyol mozi követte, este pedig A tanári szoba című német filmet mutatták be. Utóbbi nem könnyed esti szórakozásnak bizonyult: a rendező, Ilker Çatak kőkemény hétköznapi, iskolai problémákat tár elénk. Hogy mennyire hitelesen és jól, arra elég bizonyíték lehet az, hogy ez a film Németország hivatalos nevezettje a 2024-es Oscar-gálára. Valamint a 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon két elismerést is kapott, a Német Filmdíjon pedig egyebek mellett a legjobb rendezés, a legjobb film és a legjobb vágás díját is kiérdemelte.

A tanári szoba egy elmérgesedő iskolai konfliktust dolgoz fel, de érinti a bevándorlással felmerülő problémákat is, akárcsak a személyiségi jogok, diákjogok kérdését. A főszereplő egy matematikatanár, Carla, aki egyben hetedikesek osztályfőnöke is. Az egyébként vidám, gyerekekkel jól együttműködő tanár és az osztály mindennapjait elkezdi beárnyékolni egy iskolai lopássorozat, valamint a tettes keresése. Ezen a téren lépnek át határokat bizonyos pedagógusok a tanári karból, akaratuk elleni cselekedetre buzdítva fiatalokat, illetve ártatlanul meggyanúsítva egy fiút, Alit, aki bevándorló szülők gyermeke. Carla úgy érzi, cselekednie kell, akár nem egészen szabályos módon is, de tiszta lelkiismerettel, a gyerekek érdekében. Jó szándéka azonban a visszájára fordul: az általa titokban készített videófelvétel saját pénztárcájának ellopásáról egy lavinát indít el, a feltételezett elkövető durván tagad, a konfliktus elmérgesedik, ráadásul abba bevonódik a gyanúsított nő gyermeke is, aki szintén Carla osztályába jár. Düh, csalódottság, bizonytalanság, káosz kezd eluralkodni az egész iskolában, és ebből a diákok sem maradnak ki, akik nagyon is kiállnak a jogaikért, ám ők sem mindig tartják be a szabályokat. Az is látszik persze, hogy a felnőttek tanácstalansága, hibái miatt sokszor a gyerekeken csattan az ostor.

A tanári szoba mélyen elgondolkodtató, nem egyértelmű befejezéssel záruló film, amellyel kapcsolatban elég sok mindenről lehet(ne) beszélgetni.

A magyarországi bemutatót decemberre ígérik.