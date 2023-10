Sara Berti egyénét, művészetét és alkotásait a napokban már bemutattuk egy korábbi cikkünkben. Most azonban ellátogattunk az alkotó első tó környéki kiállítására is, amelynek a Velence-tavi Galéria adott otthont Gárdonyban. A kiállításmegnyitó rengeteg érdeklődőt odavonzott, ami a kiállított műveket látva nem is csoda. Még a laikusok számára is lenyűgöző vizuális élményt nyújtottak az egyedi és különleges kompozíciók, a színek bátor használata, valamint a szobrok.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A kiállítást Gárdony alpolgármestere, Erdei Katalin nyitotta meg, aki köszöntőbeszédében elmesélte a jelenlévőknek Sara Berti életútját, illetve azt, hogy hogyan került egy olasz származású képzőművész éppen a Velencei-tó mellé. Majd a kiállításon látható alkotásokról Sinkovics Ede, képzőművész is mondott néhány szót, köztük úgy fogalmazott az alkotóról, hogy „Itália reneszánszát éli Sara Berti”.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Mint a méltató beszédek után Sara Berti mondta, neki megtiszteltetés, hogy művészetével hidat emelhet Magyarország és Olaszország között.

Az ünnepélyes megnyitón szintén részt vett az olasz származású Marco Bianchi zongoraművész is, aki koncertjében hét művet szólaltatott meg.

Fotó: Fehér Gábor / FMH