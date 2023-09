Ilyen a Deák Dénes Gyűjteményhez tartozó Tihanyi echo Borsos Miklóstól a belvárosban egy lakóközösség udvarán, vagy a kutyájával együtt megörökített fiatal nő egy társasház belső átriumában. Az utóbbit közel két évtizede, hogy a palotavárosi Zöld udvarházban felavatták. A fiatal nőt kedvencével együtt ábrázoló szoborról mégsem tudtunk semmit.

A „rejtőzködő” műalkotással kapcsolatban a Fehérvári vagyok! közösségi csoport segítségét is kértük, de ott sem sikerült többet megtudnunk róla. Végül lapunk egy korábbi segítőjéhez fordultunk. Kövi Gyula, akinek a térképek gyűjtése mellett szenvedélye a fehérvári szobrokról információk, ismeretek felkutatása, s róluk saját adattárat is vezet, ezúttal is képben volt. Megtudtuk tőle, hogy a Nő kutyával a fiatalon elhunyt szobrászművésznő, s egyben éremművész, Pertl Evetke (1974-2010) alkotása. A magas tűzű terrakotta szobor életnagyságban készült a nőről és kutyájáról.

Fotó: Tóth Sándor

Az alkotó mesterei olyan jelentős szobrászok voltak, mint Meszlényi János (több szobra van Fehérváron, a legismertebb a Géza nagyfejedelem) és Kő Pál, akinek sajnálatos, de nincs alkotása városunkban. Bartus Ákos, a Zöld udvarház egykori műszaki ellenőre további információkat is megosztott lapunkkal. Elmondta, hogy Pertl Evetke Nő kutyával c. szobrát 2004-ben avatták fel, az avatón részt vett a művésznő is. A társasház építész-tervezőjének, Antal Józsefnek volt az elképzelése, hogy az alkotás az épület belső udvarába kerüljön egy harmonikus környezetbe, dísznövényekkel együtt.

Mivel sem feliratos tábla, sem alkotó szignója nincs a szobron, így valószínűleg a társasház lakóinak többsége sem tud különösebbet róla. Érdemes lenne utólag pótolni egy táblán a feliratozást a szobrásznő nevével és a szobor elnevezésével, mivel ez a város egyetlen lakott területen található kutyás szobra. Ezen kívül a Palotai úti Hosszú temető Szentháromság kápolnájának közelében áll a Klamartsik-család síremléke, rajta Istók János (1873-1972) szobrászművész alkotása a mindösszesen három évet élt kis Hannáról és kutyusáról. Ha a történet igaz, akkor a kislány kezében nem véletlenül van labda, ugyanis egy baleset áldozata lett, elgurult labdája és a kutyája után futott, amikor egy autó vagy lovaskocsi elütötte.

A Nő kutyával szobrot megismerve, és a budapesti Falk Miksa utcában Fekete Géza szobrászművész által basset haundjával megörökített Columbo hadnagy népszerűségét tapasztalva, valószínű többen is szívesen látnák, ha Székesfehérváron közterületen is lenne egy gazdájával együtt ábrázolt kutyás szobor. Talán az ebüket sétáltatók találkozási helyévé is válhatna.

A Nő kutyával a fehérvári Zöld udvarház belső átriumában

Fotó: Tóth Sándor