Ezeket a tradicionális táncelemeket építik be saját koreográfiáikba, mivel fontosnak tartják közvetlen környezetük hagyományainak megőrzését és bemutatását. Az együttes gondosan odafigyel arra is, hogy a népviseleteket hitelesen jelenítsék meg, ezért ellátogattak Jenőbe is, ahol a település gyűjteményét szemlélték meg, hogy megismerjék és dokumentálják a helyi népviseletet, és ezek alapján készíttették el saját ruháikat is az új bemutatójukhoz. Ehhez kapcsolódik a Csoóri Sándor program, ami lehetőséget nyújt a néptáncosok, népművészek, népzenészek és egyéb tárgyalkotó művészek számára, hogy pályázat útján támogatást kapjanak. Mint Kulcsár Imre, az együttes vezetője elmondta, számukra különösen fontos, hogy szebb és autentikusabb népviseleteket tudjanak viselni, például a jenői viseletet is innentől kezdve, amihez az alapítvány nagy segítséget tud nyújtani. Az együttes nemrégiben a fülei Sárrét tájháznál járt és csodás képek mellé egy kis bemutató videót is készített, amit a világhálón is megosztottak, hogy népszerűsítsék tevékenységüket.

A Sárrét Néptáncegyüttes az elkészült jenői tánckompozíciót a Szeretlek Magyarország programsorozat szeptemberben Jenőben rendezett eseményén, a helyi közönség előtt is bemutatja.