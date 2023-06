Hagyaték címmel nyílt tárlat csütörtökön, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban, ahol a honfoglaló őseink, a lovas-nomád élethez szokott eleink mindennapjait tükröző, a Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület által bemutatott, kézműves és korhű tárgyak, eszközök és viseleteknek egy-egy darabjai láthatók.

Az érdekes tárgyak mellett nemcsak fegyverek, de Danka Attila, a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézmény tanárának grafikai alkotásai is megtalálhatók, amiken szintén őseink kora és világa jelenedik meg.

A honfoglaló magyarság, és a lovas nomád népek hagyatékát megidéző kiállítást, Kanizsay Zsolt a következő szavakkal nyitotta meg:

– Bár az egyesület nevében az szerepel, hogy hagyományőrzők, de szerencsére nem őrzik ők a hagyományt, hanem megélik azt és át is adják, ami még fontosabb. Erre biztatnék én is mindenkit: élje meg ezeken a tárgyakon, ezeken a csodálatos hagyatékokon és képeken keresztül, élje meg azt amit ők is átélnek, és adja tovább.