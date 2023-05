Az egy hónapon át megtekinthető kiállítás a Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum diákjaink alkotásait mutatja be, méghozzá azok közül is a legjobbakat. A helyszínen ugyanis Nemes-Mihályi Erikától, a művészeti iskola grafika tanszakának vezetőjétől megtudtuk, hogy a kiállított művek a fotó és grafika tanszak tanulóinak a legjobb munkái, melyek közül jó néhány országos pályázatokon is nyert. Mint mondta, a könyvtár remek hely, hogy mások is megcsodálhassák ezeket az alkotásokat, hiszen a kultúra és a művészet ősidők óta kéz a kézben jár.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Buriánné Tarró Edit hasonlóan vélekedett és elmondta: nagyon örül, hogy idén ismét megtarthatják ezt a kiállítást, ami a jövőben talán még egy sorozat része is lehet. Annál is inkább, hiszen a megnyitó során nem csak a kiállított munkákat csodálhatták meg a látogatók, hanem tanúi lehettek a könyvtár és a művészeti iskola között kötött megállapodás aláírásának is, mely szerint az idei évtől minden évben, akár több alkalommal is várhatóak kiállítások a könyvtárban, melyek a Gorsium diákjainak munkáit dicsérik.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A megnyitón láthattunk még két táncprodukciót is, amelyet a művészeti iskola 10/A osztályos diáklányai adtak elő, amolyan nyitó- és záró előadásként.