Szombaton 9:00 órától nem csak a csóri Petőfi Sándor Művelődési Ház öltözött ünnepi díszbe a verseny zsűrije, a vendégek tiszteletére, de a verseny résztvevői is a legszebb ünnepi öltözetükben jelentek meg. A nagyterem szinte zsúfolásig megtelt, annyian voltak kíváncsiak a szép szavalatokra.

A Petőfi versek szavalói négy kategóriában indultak. Kivétel nélkül mindenkinek a négytagú, rendkívül profi zsűri előtt kellett bizonyítaniuk versmondó képességeiket, így nem volt könnyű dolguk. Drotleff Zoltán, Váci Mihály-díjas, Krúdy-érmes és Kláris nívódíjas költő, Pilnay Sára, színésznő Bokrossy Lászlóné, Krúdy-díszokleveles versmondó hallgatták a legnagyobb szakértelemmel és szeretettel a versenyzőket, kezdve a legapróbbaktól a felnőttekig.

A legkisebbek az óvodás korcsoportból kerültek ki, amelynek győztese Tóth Luca Borka, második és harmadik helyezettje Hordós Hanna Karina és Lukácsa Szabolcs Ádám lett. A csöppségek a legnagyobb profizmussal és átéléssel mondták el a megtanult verseket, a legapróbb hiba nélkül, csak a mikrofont kellett tartani nekik.

Az alsó tagozatos kisdiákok előadásán is látszott a szülők, tanáraik gondos és aprólékos felkészítése. Kategóriájuk legjobbja Mázló Botond 3. osztályos tanuló lett. Második helyet Kiss Gergő 4. osztályos, harmadik díjat Stadler Levente 3. osztályos tanuló érdemelte ki a választott versek előadásával.

A zsűrinek nem volt könnyű dolga a sok szép szavalat hallatán így nem csoda, hogy a kategóriában különdíjat is osztottak, amit Kuhinkó Réka 3. osztályos tanuló kapott.