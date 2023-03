Valamivel este 18 óra előtt érkeztünk a helyszínre, de már akkora annyi jazz kedvelő gyűlt össze az SZKKK aulájába, hogy az ülőhelyek hatványozottam voltak elérhetőek. Az egy órás koncert a New Orleans a Parton címet viselte, mely egyrészről utalhat a jazz amerikai szülővárosára, másrészről pedig a helyszínre, hiszen a Csónakázó-tó alig néhány méterre volt a koncerrtől.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az ötfős zenekar percek alatt olyan hangulatot csinált, hogy szinte senki sem tudott egyhelyben ülni a közönség soraiban. Ritmusra bólogattak a fejek és mozogtak a térdek. A Jambalaya a régi slágerek mellett új szerzeménnyel is előrukkolt. Az egyik zenekari tag, Nemes Zoltán még azt is elárulta közönségének, hogy legújabb zenéjüket a kislányának írta, melyet természetesen el is játszottak a jelenlévőknek.