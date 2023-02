A székesfehérvári önkormányzat a január 22-ei magyar kultúra napja alkalmából minden évben átadja a Pro Cultura Albae Regiae-díjat egy-egy olyan személynek, közösségnek, együttesnek, amelyik kiemelkedő tevékenységet folytat a város kulturális életében.

A 2023-as kitüntetett Székesfehérvári Művészek Társasága – amelynek fő kiállítóhelye, bázisa a Pelikán Galéria a Kossuth udvarban – nevében a 2022-ben megválasztott új elnök, Végvári Beatrix grafikusművész vette át az elismerést. Őt kérdeztem arról, miként emlékeznek meg az alapítás kerek évfordulójáról?

– A 25 éves jubileumon nagylelkű támogatást kaptunk a város önkormányzatától, és sokhelyszínes, nagyszabású kiállításokkal és programmal állt ki az Ujházi Péter vezette egyesület, így akár erre számíthatnánk a 30 év apropóján is. Ám azóta átmentünk egy COVID-járványon, most pedig más szempontból nehéz a helyzet, ezért azt gondolom: vannak szükségletek, amelyek miatt nem várhatunk olyan mértékű anyagi hozzájárulást. Az országos pályázatok között sem volt mostanában olyan, amelyiken tudtunk volna indulni, ráadásul az NKA pályázás lehetősége inkább önálló alkotóknak és projekteknek szól. Erre nem mindig tudunk időt és energiát szánni, ám a jövőben az a cél, hogy ezen változtassunk. A COVID egyébként sokat kivett a társaság életéből, hiszen nagyon hiányoztak a kiállítási lehetőségek, a közös együttlétek. Arra törekszünk, hogy utóbbiból legyen több a 30 éves jubileum alkalmából. A közös munkálkodást a májusban esedékes Kortárs Művészeti Fesztivál keretén belül tudom elképzelni, városi közösségi térben. A Pelikán Galériára koncentrálva a kiállítási programunkat valósítjuk meg. A folytatás pedig ősszel következhetne, programmal, közösségépítő tevékenységekkel. A festészet napja helyett készülhetnénk akár a grafika hónapjára is.

A társaság művészi irányvonalát, hozzáállását jelentősen meghatározta az alapító elnök, Ujházi Péter Munkácsy-díjas képzőművész szellemi és emberi alkata, művészi teljesítménye. Az ő tavalyi lemondása után a közgyűlési választás eredményeként Végvári Beatrix lett az elnök, aki a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium művészeti tagozatának vezetőjeként napi kapcsolatban van fiatalokkal, akiket akár be tud vonni a társaság életébe. Ráadásul egyik kollégája, Revák Katalin keramikusművész személyétől kap inspiráló támogatást.

A társaságba való belépésről – amelynek feltétele, hogy az alkotó fehérvári legyen vagy kötődjön a városhoz – mindig az őszi közgyűlésen, a bemutatott szakmai tevékenység alapján döntenek. Jelentkezők minden évben vannak. Végvári Beatrix szerint nagy szó, hogy ha egy fiatal művész belép a társaságba, akkor önálló kiállítási lehetőséget kap a Pelikánban. A társasági program kialakításakor a régóta jelenlévő művészek számára egy ideje adottak a kisebb csoportos bemutatkozások is, alkalmanként pedig meghívott vendégművészek munkái láthatók a galériában.

Az egyesület a Pro Cultura-díjra megerősítésként tekint a képzőművészet fontosságát tekintve.