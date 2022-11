A szereplők magukra öltik a múlt századi Párizs viseletét, megjelenik az 1906-os Nagybánya hangulata, és szó szerint megidézik a művészetek kincsesládájának számító Szentendrét. A hallgatóságnak ideje sem lesz felfogni, hogy belecsöppent egy ismeretlen korba, ahol megjelennek az illatok, ízek. Ahogy Zöldi-Birkás Éva múzeumpedagógus elmondta a Fejér Megyei Hírlap olvasóinak, kisebb vendéglátásban is részesülnek, akik a programra ellátogatnak, így már garantált az ízek, illatok megjelenése. – Egy öreg gramofon is a segítségünkre lesz, amely francia sanzonokkal „festi” be az előadás terét, felidézve Czóbel fiatalkorának kávéházi derűjét – mondta Zöldi-Birkás Éva. A játék Czóbel képei között egy kiállítótérben zajlik majd, ahol régi idők egyéniségei szólítják meg a látogatót.

– Megítélésem szerint egy ilyen történelmi játék nem átfogó tárlatvezetést ad, hanem magát az embert és annak történeti környezetét. Így az alkotások társaságában megidézzük azt a kort, ahol Czóbel képei születtek – mesélt átéléssel az interaktív játékról Haraszti Zsigmond múzeumpedagógus, aki egyébként az ötvenes éveket hozza el a látogatóknak, és bizony előadását úgy kell alakítania, hogy meglesheti őt a titkos szolgálat. – De nemcsak a nagy történelmi események veszik körül az embert, hanem a pletyka szintjén miként látja egy egyszerű helyi lakos Czóbelt, a szupersztárt.

Vigyázat! A rendezvény sajtó nyilvános, tehát előfordulhat, hogy lefotózzák, levideózzák a látogatókat, sőt talán le is festik. November 26-án, szombaton fél négykor kezdődik az előadás a Városi Képtár Deák Gyűjteményben, az Oskola utca 10. szám alatt. Még regisztrálhatnak a [email protected] címen. Részletes információk a múzeum honlapján találhatók.