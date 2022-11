Az örökség erőteljes társadalomkritika, amely a jelen Magyarországára (is) érvényes állapotokat mutatja fel a nézőnek a nem létező, de nagyon is valóságosnak ható falu, Bergács lakói és egy onnan már külföldre távozott, ám hazatérő orvos történetén keresztül. A darabot Schwechtje Mihály írta, és az ő rendezésében mutatták be először. Székesfehérváron pedig az emiatt a produkció miatt összeállt Örökség Csoport vitte színre Somos Ákos rendezésében. Az előadás azóta első díjat nyert a 2021-es székesfehérvári Paál István Fesztiválon, különdíjat kapott a Madách Imre Irodalmi és Színházi Fesztiválon Balassagyarmaton, fődíjas lett a Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon, legutóbb pedig második helyezést ért el a Komlói Amatőr Színházi Találkozón, és itt nem mellesleg Somos Ákos színészi különdíjat kapott. Két szereplőt, Cseh Katalint és Balogh Mihályt többször is a legjobb férfi, illetve női főszereplő elismeréssel jutalmazták.

Az örökség november 5-én, szombaton 20 órától ismét látható lesz az Igézőben. Ráadásul ekkor jelen lesz Schwechtje Mihály is, akivel az előadás után beszélgetés kezdődik a közönség bevonásával.