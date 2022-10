A kikiáltás egy része így hangzott: "Új intézmény épült a településen, melyet a bölcsisek vettek birtokba a díszes átadót követően. Programjaink száma szaporodik szépen, kultúrából is táplálkozunk bőven. Medvehagymafesztivál, falunap vagy szüret – művészeti csoportjaink helytállnak hát minden. Nőnapi operett, gyereknap és börze, ezt kínálta a lakóknak a falu vezetése. Gyarapodik kedves falunk, gyarapodik szépen, gyűjthetjük a szemetet immár szelektíven. Használt olaj vagy kupak, gyűjtsd hát te is szépen: dobd be a gyűjtőhelyére, erre kérünk téged!"

Az önkormányzat szervezésében 16 óra környékén véget ért felvonulást és szüreti mulatságot a bál koronázta meg, amely 21 órakor kezdődött a már jól ismert Branccsal.

Így mulatoztak Dégen: