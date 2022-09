A Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) világszerte ismert, a zseniális zenészek és énekesek viszi a komolyzene, letűntnek tartott korok egyáltalán nem letűnt muzsikáját. Nem annyian hallgatják, mint hajdan, amikor az volt a kortárs és modern, ám annál inkább felfedezésnek számít e megrendítő és felszabadító élmény, amiben részesülünk, ha sikerül. A templomi koncertek sorozatában Csabdin tartott világszínvonalú előadást tizennégy muzsikus és négy énekes, amit hallagtóság maga is alig hitt valósnak. Egy átlagos hétköznapon? Így történt.

Szabó Zoltán református lelkész köszöntötte a templomba betérőket, nem volt istentiszteletet. Muszáj leírni: ingyenesen, belépti díj nélkül, önkéntes adakozással „válthatta” meg bárki a jegyét, ami nem volt. Adakozni sem kellett. A templom három fala leomlott a második világháború végső napjaiban, mondta el a lelkész, csak az a fal maradt állva, ahol a szószék állott föld és ég között. Innen szólt a békevágyó, megtört hívekhez Ravasz László püspök, amikor először hirdette Isten igéjét a tető nélküli épület szakrális erőterében. Egyébiránt a katolikus földesúrtól kapott ajándék-telken épült a református templom a 18. században, mert a kegyúr feltétele csupán ez volt: akkora földdarabot hasíthatnak ki maguknak, amekkorát egy nap alatt kitakarítanak. Mindhárom csabdi felekezet ott nyüzsgött, meg is kapták a reformátusok a legszebb helyen a templomépítés jogát.

Monteverdit a barokk zenei korszak megteremtőjének tartják, mondta el röviden zenei magyarázatul és eligazításképpen Dinnyés Soma, a zongorista. Retorikai elemeket csempészett a barokk zenébe, s az egyházi zenék is élvezetesen csengtek a megilletődött, áhítatos pillanatokban, magyarázta. Monteverdi, Turini és Bruhns darabjai hangzottak el, a virtuóz zenészek és énekesek megidézték a barokk hangulatot. Kalafszky Adriána csillogó szopránja, Cser Krisztián zengő basszusa, Mészáros Péter tenorja és a ritkábban hallott kontratenor hang – Gavodi Zoltáné, összeolvadtak a hangszerekével. Dinnyés Soma bemutatta a különleges zenei instrumentumokat, a tompított hangú hegedűét, s a nádszál-véggel ellátott fuvoláét. A törékeny Lesták-Bedő Eszter hangversenymester hegedült, vezényelte a nagyszerű együttest, amely a koncert koronájaként Jézust idézte meg Johann Sebastian Bach muzsikájával. „Liebster Gott, wenn werd ich sterben? Szeretett Jézusom, mikor fogok meghalni?” S a szomorúság, a fájdalom és rémület tételein át a végén felderengett a fény: Jézus vár, miért is ne mennék hozzá? Bach csoda, a muzsika felemelő, s ezen az estén a csabdi templomban az Úr is hallhatta a szívből fakadó előadást.