2007 óta minden év szeptemberének harmadik hetében rendezik meg az Ars Sacra – szakrális művészetek - fesztivált, amelybe az évek folyamán egyre több település kapcsolódott be. Idén az országos megnyitót szeptember 16-án tartották a hagyományos helyszínen, a Nemzeti Múzeumban. A kiállításokat tavaly már mintegy százezer ember tekintette meg.

A résztvevőket Tornyai Gábor atya is köszöntötte

Fotós: Borsányi Bea / FMH

A székesfehérvári tárlatot a megyei művészek alkotásaiból állították össze: a kiírt pályázatra 54 mű érkezett, ebből 19 került ki a Jézus Szíve Plébánia melletti közösségi terem falaira. Az idei év mottója: „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!” (Jn13,34). Ennek jegyében készültek a most kiállított képek is. Smohay András, egyháztörténész, a Székesfehérvári Egyházmegyei Levéltár igazgatója a megnyitón úgy fogalmazott, az alkotásokon a képzőművészek Krisztussal való kommunikációjuk jelenik meg, de megnyilvánul bennük a saját belső világuk és a saját gondolataik is. A kommunikáció pedig jelen esetben nem más, mint az ima, tehát ilyen értelemben minden egyes kép egy, a képzőművészet nyelvén elmondott ima. A kiállító művészek képein keresztül így tehát a szemlélő is közelebb kerülhet Istenhez.

A képek kapcsán Smohay András fejtette vissza a szakrális művészetek eredetét és az alkotások funkcióját

Fotós: Borsányi Bea / FMH

A tárlatot az eredeti tervektől eltérően egy héttel tovább, azaz október 2-ig lehet megtekinteni, előzetes egyeztetést követően.