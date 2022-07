– Hagyomány most már a Velencei-tó partján, hogy megrendezzük a Fejér megyei képzőművészek tárlatát. Tavaly egy őszi kiállítást nyitottunk nagy sikerrel, a megyében élő képzőművészek, alkotók hozták el munkáikat – mondta Ocsenás Katalin kulturális szervező, aki hozzátette: Koppány Attila tervezte meg a mostani, nyári tárlatot.

Miklós János is hagyományos kiállító a megyei tárlatokon

Forrás: Tihanyi Tamás / FMH

A megnyitó szavakat pénteken délután Kőnig Frigyes professzor, a Képzőművészeti Egyetem korábbi rektora mondta el, a falakon egyébként az ő két saját festménye is látható. Az eseményen Pásztor Katalin és Pintér Bernadett fuvolaművészek muzsikáltak. A nyári kiállítók: Bárány T. Rézia, Csóka László, Danka Attila, Gombos István, Hegedűs 2 László, Kohut Mihály, Koppány Attila, Kőnig Frigyes, Miklós János, Nagy Benedek, Paczona Márta, Pácser László, Péter Ágnes, Pinke Miklós, Pintér Balázs, Revák István, Réti Ágnes, Révész Napsugár, Szegedi Csaba, Székács Zoltán és Szűcsné Novák Mária. A tárlat július végéig látogatható a galéria nyitvatartási idejében, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig. Július és augusztus hónapokban péntekenként 18 órától koncertet is rendeznek, és a tárlat az esemény alkalmával is megtekinthető marad az agárdi Sigray úton.