A Bohém Tanya nappalijában mesélte el Klein Lisa, hogy öt évvel ezelőtt költöztek Csókakőre, ahol szinte várt rájuk az az ingatlan, amit azóta is építenek, szépítenek, minden részletét eleve úgy alakítva ki, hogy az már egyből tükrözze a saját dizájnt. Így készült el az a helység is, ahol a faldekorációs technikákat bemutató workshop-okat is tartják.

-Az egész úgy indult, hogy az életem egyik korszakában albérletből albérletbe költöztem és mindig mindenhol átformáltam a helyet, lefestettem a falakat, felcsiszoltam a parkettát. Aztán, mivel sok pénzt erre nem akartam áldozni, lefestettem fehérre az öreg bútorokat, csak hogy ne legyenek csúnya barnák. De akkor meg hiányzott a szín, így azt is vittem fel, és akkor derült ki, hogy öntudatlan módon vintage bútorokat készítettem. Emiatt a szokásom miatt a barátnőim mindig velem akartak lakni, mert én festéssel, dekorálással esetleg barkácsolással otthonná tudtam varázsolni bármilyen lakást.

Forrás: RusztikDekor

Arra kérdésre, hogy maga barkácsolás vagy a végeredmény motiválja, Lisa azt felelte: -Nekem kell az a földelés, amit a kétkezi munka ad, mert el tudok szállni. Ha gépen dolgozom valami grafikai munkán, az hosszú távon teljesen lehúz, elfogy tőle az energiám. Ha két kézzel dolgozom, feltöltődök. De az igazán jó az, amikor elkészül és tudok gyönyörködni a végeredményben, ami segít abban, hogy abban a közegben jól érezzem magam. Nálam alap, hogy úgy érzem jól magam, ha a környezetemben is rend van. Ha kupleráj vagy diszharmónia van, addig nem tudok se alkotni, se gondolkodni.

A falakat festette, a bútorokat dekorálta, de felmerült a kérdés, hogy hogyan került át a háromdimenziós falfestési technikára a hangsúly? Az alkotó így felelt: - A bútorfestést is szeretem, viszont a faldekorban van valami, ami jobban elkapott. Egyszer én magam is egy workshop alkalmával találkoztam ezzel, és beleszerettem. Ennek segítségével sokkal jobban ki tudom engedni a bennem élő őrült művészt. Nem gondolom magamról, hogy művész vagyok, de sok mindent meg tudok úgy csinálni, hogy közben nem a fejem irányítja a dolgokat, hanem a környezet, a ház, a rendelkezésre álló tér, és csak aztán derül ki, hogy jól csináltam, mert amikor utólag összenézzük, láthatóvá válik, hogy a felhasznált színek és anyagok valóban harmóniába kerültek egymással. Valahol azt olvastam, hogy ha jól vagy, akkor teremtő leszel. Nekem most az a teremtés, amikor valami újat alkothatok, és lehetséges, hogy egyre jobban vagyok, mert egyre többet alkotok. Persze ehhez kell Balázs, a párom és az általa biztosított hátország.

Kein persze nem csak worshop-ok szervezésével, bútor átalakítással és dekorfestéssel foglalkozik, hiszen emellett alapvetően önismereti tréner, aki csoportos és egyéni terápiával várja a hozzá érkezőket. Az emellett kifejezés azonban nem igazán fedi a valóságot, ugyanis gyakran megtörténik, hogy faldekor készítés közben a megrendelővel hosszasan és nagyon mélyen elbeszélgetnek, így gyakorlatilag párhuzamosan zajlik a munka és közben egy kis terápia.

Megkérdeztük azt is, mi is az a 3D-s falfestés technika. Az alkotó elmondta: -A technika lényege az, hogy a falra felfestünk egy alapot, aztán egy mintás stencil segítségével felhordunk egy sűrű anyagot, amely a sablon eltávolítása után ott marad, mint egyfajta dombormű, amit aztán megszárítunk, színezünk, illetve különböző effektekkel, árnyékolással, szivaccsal, szárazecset technikával vagy króm, bronz, arany színű fém pasztákkal tovább díszítünk.

Forrás: RusztikDekor

Az egyre népszerűbb workshop-ok résztvevői természetesen nem a falra dolgoznak, hiszen azt nem vihetik haza, így leginkább rétegelt lemezre álmodják meg a színeket és motívumokat. Mint megtudtuk, a legtöbben egyfajta énidőként élik meg az alkotás örömét, vagyis nem tanulni akarják a technikát, csak élvezni azt, hogy valami egészen mást csinálnak, mint a hétköznapokon.

A jövővel és a tervekkel kapcsolatos kérdésünkre Klein Lisa így felelt: -Balázs grafikus, nekem meg ötleteim vannak, szóval a közeli cél az, hogy minél több új motívumot álmodjunk meg és vágjuk ki lézerrel, hogy mások is kedvüket lelhessék a stencilekben. A távolabbi célunk pedig az, mint most, hogy dolgozhassunk, alkothassunk és hogy a munkáink minél szélesebb körben láthatók legyenek. Már most is nyomot hagytunk többek között a fehérvári Beerálóban, egy fotóstúdióban, vagy éppen a bodajki kegyhely nemrégiben nyílt boltjában.

Arra a kérdésre, hogy a RusztikDekor által kitalált és megalkotott mintákat levédetik-e, azt mondta Klein: -Nem érdemes, mert mindenki másol mindent, pedig fontos lenne megérteni, hogy ha valaki valamiben sikeres, akkor nem azt kell lemásolni, amit csinál, hanem azt, ahogy csinálja.