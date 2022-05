Hazánkban és Európa-szerte szokás volt, hogy május elsején színes szalagokkal díszített májusfát állítottak. Pázmándon ma is őrzik ezt a hagyományt. Eszerint a májusfát április 30-ról május 1-re virradóra, az éj leple alatt vagy kora hajnalban díszítették. Voltak kisebbek és nagyobbak is, de általában mindegyikre színes szalagokat kötöztek. A májusfaállítás az udvarlási szándék kifejezésére szolgált. Csoportba verődve érkeztek a fiatal legények a lányos ház elé, közös erővel cipeltek a helyszínre egy magasabb fát, melyet csaknem teljesen lombtalanítottak, és beástak a földbe. A fát az egyik ifjú kiszemeltjének vagy kedvesének háza elé állították. Mivel a májusfa a szerelem szimbólumaként az érdeklődést, szándékot jelölte, a lány büszke lehetett, hogy májusfát kapott. Ha egy ház előtt több fa is állt, az megmutatta, hogy egyszerre több legény is erősen érdeklődik a hajadon iránt. Ilyenkor versenyre keltek a lány kegyeiért. Ilyen előzmények után indultak el a pázmándiak , hogy hajnalra meglepetést szerezzenek.