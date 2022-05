– A Szentháromság, a nép által Hosszú temetőnek nevezett temetőben vagyunk. Azt szokták mondani, hogy ez a város legrégebbi temetője, bizonyíték azonban nincs rá, egyik temetőről sem tudjuk biztosan, hogy mióta használja a város. A temető tulajdonosa az önkormányzat, a kápolna az egyházé – mesélt a temető történetéről Poklosi Péter, a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület elnöke, aki a kápolnáról is számos érdekességet megosztott a jelenlévőkkel.

– Ezt a kápolnát Hübner Antal építész – aki egyébként itt nyugszik – tervezte 1872-ben, és 1874-re kész is lett. Simor János hercegprímás, aki fehérvári születésű, és szülőháza a Piac térnél volt, adományozta a pénzt a kápolna felépítésére, ezért az ő szülei is itt nyugszanak – magyarázta Poklosi.

– A város első püspökét, a fehérvári születésű Séllyei Nagy Ignácot is ebben a temetőben helyezték végső nyugalomra. Mondhatjuk, hogy ez a város legelegánsabb temetője, a társadalmi rang és vagyon úgy hozta, hogy itt összegyűlt a város „ereje”. Itt nyugszik a város majdnem minden polgármestere, a városi nemesség, katonák, hadügyminiszterek, iparosok, gyárosok és kereskedők. A temetőben két jelzett művészi alkotás van: Bory Jenő szobra, illetve Kallós Ede faragványa. – tette hozzá, majd az érdeklődők a temető sorai közt járva érdekes információkat kaphattak elismert személyek életútjairól.