A Halász Gedeont ábrázoló dombormű avatásán részt vett a Halász család két tagja, Kirtsch Annamária és Kircsfalusi Katalin is - az ő jelenlétük apropóján hangsúlyozta L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, miniszteri biztos az avatáson:

- Még soha nem voltam annyira izgatott, mint most, hiszen nagyapjuk domborművét leplezzük le! S az, hogy ők milyen érzéssel fogják nézni ezt a művet, lesz az igazi próbája ennek az avatásnak - fogalmazott az igazgató, majd kiemelte: nagyon büszke arra, hogy ilyen sokan és sok helyről érkeznek Kápolnásnyékre rendezvényeikre. Éppen ezért hívta fel a figyelmet a következő időszak programjaira is: például arra, hogy március 26-án, szombaton nyitják meg a 75 éves Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas, Nemzet Művésze Péreli Zsuzsa születésnapi kiállítását a Halász-kastélyban. Másnap, 27-én pedig a Halász Gedeon Eseményközpontban rendeznek jótékonysági árverést, melyre művészek ajánlották fel alkotásaikat - többek között az a két alkotó is, kiknek a művét ezen a napon avatták fel. A kárpátaljai magyar menekültek megsegítésére szervezett jótékonysági esemény bevételét az Ökomenikus Segélyszervezet kapja - az előtte a jótékonysági árverésre kerülő alkotásokból szervezett kiállítást pedig március 19-én 17 órakor, azaz most szombaton nyitják meg. - Arra buzdítok mindenkit, hogy vegyen részt ezeken az eseményeken, az árverésen is, ahol nem kötelező licitálni, de érdemes eljönni, megnézni és szurkolni a résztvevőknek – fogalmazott L. Simon László, majd pedig köszönetet mondott Kovács Zoltán államtitkárnak, akivel egy komoly féléves intenzív munkát fejezhetett be, adhatott át a vadászati világkiállításon. Itt ugyanis L. Simon László a kiállítás kurátoraként tevékenykedett, így a most átadott, „Ne igyál előre a medve bőrére!” című medve szobor is erről a kiállításról érkezhetett egyenesen Kápolnásnyékre. Majd pedig köszönetet mondott a két alkotónak, „akik ugyan különböző esztétikai utat követnek, mégis érvényes, mai alkotásokat hoztak a mostani avatóra”.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos a Halász Gedeont ábrázoló dombormű apropóján kiemelte a „főszereplő” jelentős életútját:

- A zenei köznevelés, jótékonyság, egyházi élet, ifjabb Halász Gedeon közösségi szerepvállalása az élet ezen három területén fontos és meghatározó jelentőséggel bírt. És igen, ez a szerepvállalás ma is, számunkra is mértékadó kell, hogy legyen. Ez az értékalapú, de nem kirekesztő, az egész közösséget erősítő magatartás a kultúrateremtésnek, a kultúrához való hozzáférésnek és ezáltal a nemzet felemelésének is egyik záloga. Ez a felelősségteljes, kultúra iránti elköteleződés tapintható ki most hazánkban is azzal, hogy könyvtárak, színházak, múzeumok, kultúrházak és kiállítótermek kaptak új otthont, nemcsak a fővárosban, de országszerte, illetve a határon túli magyarlakta területeken is. E fejlesztésekkel kapcsolatban Áder János köztársasági elnök szavait idézte az országgyűlési képviselő, aki a Magyar Állami Operaház felújított épületének avatása alkalmából így fogalmazott: az utóbbi évek számtalan kulturális beruházására azért volt szükség, mert mindez felemelő, léleknemesítő, mert értéket ad az embernek, értéket őriz, élményt ad, igényességre és hagyománytiszteletre tanít.

Kovács Zoltán, Tessely Zoltán, L. Simon László avatta fel Szőke Gábor Miklós (jobbra) medveszobrát

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

E szavakat idézve avatta tehát fel Halász Gedeon domborművét, s rámutatott: - Raffay Dávid szobrászművész domborműve méltóképpen rajzolja meg Halász Gedeon arcélét, aki megérdemli, hogy az utókor is emlékezzen rá és példaként kövesse őt. Bízom benne, hogy a második világháborút követő viszontagságok után a Halász családnak igazságot szolgáltat az élet! Megnyugtató látni, hogy az egykori birtokos által képviselt szellemiséget viszi tovább a Halász-kastély, amely rendezvényeivel továbbra is a köznevelést szolgálja, sőt mi több, az intézménytől a jótékonyság ma sem áll távol – mondta, utalva a jövőheti jótékonysági eseményre.

Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint a 2021-es “Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás megvalósításáért felelős kormánybiztosa pedig Szőke Gábor Miklós medve szobrát avatta fel, elismerően szólva a helyszín – Kápolnásnyék – jelentős kulturális tevékenységéről, kiemelve azt, hogy a térség szervesen kapcsolódik az ország művészeti, közművelődési, történelmi és vadászati-vadgazdálkodási tudásához, majd pedig kijelentette: „Ezennel a medvét átadom!”