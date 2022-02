A Köszönjük Magyarország programsorozatának egyik fontos állomása volt a szépkorúak köszöntése Székesfehérváron. A program azért jött létre, hogy a pandémia miatt elmaradt lehetőségeket pótolni lehessen. A korábbi időszakban a művészek nem tudtak fellépni, nem volt módjuk találkozni a közönséggel, így a nyugdíjasokkal sem.

Így léphetett fel szombaton kora délután a civil központ színpadán Tarján Péter és Berkes Gabriella. Mielőtt felcsendültek volna az örökzöld dallamok a jól ismert operettekből és operákból, Vargha Tamás állt ki a sorokat szinte teljesen megtöltő idősek elé. Székesfehérvár országgyűlési képviselője úgy fogalmazott:

– Most, húsvéthoz közeledvén, szeretnénk az időseket így is köszönteni, és egyben megköszönni az ő munkájukat, vagyis azt, hogy a várost azzá tették, ami ma. Persze azért is köszönet jár nekik, hogy napjainkban is kiveszik a részüket a feladatokból, hiszen vigyáznak unokáikra, dédunokáikra.