A székesfehérvári és környékbeli irodalmi életben rendszeresen jelen lévő, Bobory Zoltán által elnökölt Vörösmarty Társaság februárban több irodalmi estet szervez. A legaktuálisabb a Széna téri találkozások című sorozatba tartozó, a Széna téri tagkönyvtárban rendezendő program február 14-én, hétfőn 18 órától. Itt Saitos Lajos Érkezési oldal című verseskötetét mutatják be, a házigazda Bakonyi István irodalomtörténész.

A Magyar Írószövetséggel közös rendezvénysorozat a magyar széppróza napja alkalmából február 16–19-ig tart. Szerdán 17 órától Prohászka László Sisak és kard című könyvét mutatják be a Kossuth utcai Grund kávézóban – a beszélgetőtárs Bobory Zoltán lesz. Ugyancsak ő a házigazdája a február 17-i estnek, amelyen az L. Simon Lászlóhoz kötődő két kötetet (Kelemen Erzsébet: A szavak ereje – L. Simon László alkotói munkásságáról és Huszonöt év – L. Simon László műveiről) mutatják be. Erre a programra a Hiemer-házban kerül sor. Szentmártoni János költő A katarzis nyomában című könyvét pedig február 19-én, szombaton 16 órától mutatják be a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban. A házigazda Angelica Károlyi, a beszélgetőtárs Bobory Zoltán lesz.

A társaság régi vágya a fiatalok bevonása. Ezért indítják el a Vörösmarty Kuckó című sorozatot. A havonta tervezett alkalmakra az irodalom iránt érdeklődő, akár verset vagy prózát író, akár „csak” olvasó középiskolásokat várnak, akik a Kuckó találkozóin felolvashatnak, megvitathatják az őket érdeklő témákat, és tanácsokat is kaphatnak. A házigazdák Bokros Judit és P. Maklári Éva lesznek, akik idővel vendégek meghívását is tervezik például kortárs alkotók, elhivatott magyartanárok személyében. Szeretnék, ha a Kuckó tagjai közösséget alkotnának, s jó hangulatú estek alakulnának. Az első találkozó február 24-én, csütörtökön 17 órakor lesz a Grund kávézóban.

Kicsit távolabbi esemény, de fontos: február 28-án, hétfőn kerül sor a Fehérvárhoz kötődő, 80 éves Péntek Imre költő köszöntésére a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.