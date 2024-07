A tüntetés előzményei

Mint ismert, a mindenkori vasváris közösség megdöbbenéssel fogadta múlt hét elején az államtitkár azon döntését, miszerint szeretett igazgatójuk pályázata nem nyert támogatást, miközben más pályázó nem volt. Később aztán az illetékes tankerület sajtómegkeresésre indoklásul azt a választ adta, hogy több szakmai kifogás is felmerült az iskola vezetőjének munkájával kapcsolatban. Később maga az érintett, Horváth József igazgató megtörve a csendet, nyílt levelében megköszönte a kiállást, de azt kérte, ügye „ne szítson indulatokat, és főképp ne terelődjön politikai síkra”. Levelében arról is szólt, hogy tanári pályája hátralévő néhány évében továbbra is a Vasvári Gimnáziumban kíván szolgálni és hogy tapasztalatával azon lesz, hogy segítséget nyújtson iskolájának! Időközben aztán, hétfőn kiderült, hogy megszületett a döntés a Vasvári Pál Gimnázium új vezetőjéről is. A Székesfehérvári Tankerületi Központ arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy a pedagógusok egyhangúlag Havranek Mária munkaközösség-vezető egy évre történő kinevezését kérték a fenntartótól, melyet a tankerület elfogadott, sőt a kinevezés is megtörtént. A döntésre reagálva a volt vasváris diák, Horváth Bence – aki egyébként többedmagával petíciót indított és a tüntetést is szervezett Horváth József visszahelyezéséért – Facebook-bejegyzésében keményen bírálta az illetékes Tankerületet, hogy az általuk kiadott közlemény elferdítette a helyzetet és hogy a demonstráción elmondják az igazságot.

Tüntetés: több százan demonstráltak az Országalmánál.

Fotó: Fehér Gábor

Ultimátum

Az Országalmánál tartott eseményen néhány száz tüntető követelte a tankerületi igazgató lemondását, miután a jelenlegi igazgató, a diákönkormányzat és a szülők levelének felolvasása után a tantestület nyilatkozatát is tolmácsolták, amelyben a pedagógusok elmesélik, hogy nem ők akarták az igazgatóváltást, hanem az egy ultimátum következménye, amelyet a tankerületi igazgató adott egy néhány perces találkozó alkalmával Horváth Józsefnek és egyik helyettesének. Mint elhangzott, „vagy másnapra megneveznek egy jelöltet a tantestületből, vagy a felsőbb hatalom nevez ki egy külső megbízott igazgatót, így július 3-án, azaz a nyári szabadság első napján a tantestület rendkívüli értekezletet tartott. Fenyegetve éreztük magunkat ezért e kényszerítés hatására igazgató javaslatára jelöltük ki tantestületünk egyik megbecsült tagját Havranek Máriát, aki könnyek között vállalta hogy ismeretlen helyzetbe lépve dolgozik a vasváris értékek megőrzésén ha igazgató urat ellehetetlenítik."