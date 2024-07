Ahogy korábban lapunk is beszámolt róla, elutasításra került a következő igazgatói ciklusra benyújtott pályázata Horváth Józsefnek, ami miatt többen is nem tetszésüknek adtak hangot, petíció is indult.

Lapunk az illetékes Székesfehérvári Tankerületi Központhoz fordult felvilágosítást kérve a pályázattal kapcsolatban. A tankerület levelében kifejtette, a jelenlegi igazgató munkájával szemben több szakmai kifogás is felmerült, amelyeket a tankerület eljuttatott a döntést meghozó miniszterhez, és nem javasolta a pályázó kinevezését. Kiemelték, a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium igazgatói posztjára egy pályázó nyújtott be pályázatot, az eljárás jogszerű, érvényes, de eredménytelen volt.

Leírták továbbá, hogy a szakmai kifogások közül a legsúlyosabb, hogy az iskolából 21 pedagógus indított pert a tankerülettel szemben olyan többletfeladatok kifizetése érdekében, melyekről egyetlen hivatalos feljegyzés sem készült az iskolában, a követelésekkel a tankerület először a keresetlevélben találkozott.

Az iskola jövőjét firtató kérdésünkre azt válaszolták, a Tankerületi Központ a miniszteri döntés alapján megteszi a szükséges lépéseket, hogy az oktató-nevelő munka zavartalanul induljon el szeptemberben.