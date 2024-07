Horváth Bence kulcsfontosságúnak nevezte azt az összefogást, amit az elmúlt néhány órában tapasztalt a fehérvári közösség részéről, mert mint fogalmazott, ha „meg akarjuk őrizni az elmúlt 15 év eredményeit és iskolánk szellemiségének továbbvitelét, akkor egy emberként kell kiállnunk szeretett igazgatónkért, akinek vezetése alatt a Vasvári a megye és a város legjobb és legnépszerűbb gimnáziumává, sok ezer jelenlegi és egykori diák számára egy közösséget alkotó második otthonná vált."

Horváth Bence rámutatott arra is, hogy ennél rosszabb időzítéssel meg sem hozhatták volna döntést, hiszen a Vasvári Pál Gimnázium átfogó felújítás előtt áll, ami miatt az iskola közössége a következő két évben a régi Bory Jenő Általános Iskola épületébe költözik:

– Egy álom teljesül be azzal, hogy az intézmény megújulhat, de közben rengeteg a teendő. Az épület teljes felújítása miatt az iskola nyáron költözik ideiglenes helyére, majd két év múlva vissza a már felújított épületbe. A folyamatok koordinálásához pótolhatatlan szerepe lenne igazgató úrnak. Ezt a döntést már csak e körülmények miatt ennél rosszabb időzítéssel meg sem hozhatták volna. Mindezek alapján az államtitkári döntést szakmailag teljesen megalapozatlannak és elfogadhatatlannak tartjuk, és a Vasvári teljes Közössége nevében kérjük vissza szeretett igazgatónkat! – fűzte hozzá.

Végül kiemelte azt is, hogy a petícióval szeretnének válaszokat kapni az Államtitkár úrtól arra, hogy mi vezetett ehhez a döntéshez, hiszen ahogy Horváth Bence fogalmazott, „a pályázat elutasítása indoklás nélkül történt, miközben más pályázó nem volt, így a közösség aggódik az iskola jövője miatt."

A hírre a város polgármestere és országgyűlési képviselője is reagált. Cser-Palkovics András sajnálatát fejezte ki, aki közösségi oldalán azt írta, nehézséget fog okozni, hogy épp most indul a Vasvári gimi felújítása és bővítése, amelyben az igazgatónak is nagy szerepe lett volna. Egyúttal bízik abban, hogy mielőbb mindenki számára megnyugtató megoldás születik.