A Szerb Antal legendáját bemutató zenés irodalmi előadás turnéja 2025. február 25-én fejeződik be a MÜPA-ban – árulta el a feol.hu-nak Prieger Zsolt, az Anima Sound System vezetője, aki számos különleges zenei projekttel gazdagította már a magyar kulturális közéletet. Ahogy a művész fogalmazott, „Szerb Antal a legjobb médium arra, hogy az olvasás- és kultúraimádat újra felszínre kerüljön. Januárban egy Szerb Antal-füveskönyv is megjelenik a szerkesztésemben és az esszéimmel, annak a bemutatójával is visszatérek év elején Székesfehérvárra”.

De most, október 22-én, kedden 19 órakor a Szent István Király Múzeum Új Magyar Képtárában (a Megyeház utca 17. szám alatt) várja az irodalom- és zenekedvelő közönséget. Lesznek akusztikus és vetített képek, városok és történetek, melyekben megjelenik a szerelem és természetesen a szeretett irodalom is. Klasszikus és pop-kulturális zenei elemekkel, itáliai slágerekkel és kortárs hegedűkkel, vetítéssel és improvizációval, „Utassal és holdvilággal” teli látomásokkal készülnek a szervezők az irodalmi, zenei és filozófiai előadásra. Prieger Zsolt ezúttal is megmutatja művészi bátorságát, melyben az újragondolt zenés-irodalmi felolvasóestek sémáját felváltja az elektronikával és a különböző zenei műfajokkal vegyített irodalmi performansz. Lesz ugyanis dub, jazz, hip-hop és természetesen Bach is, mindez friss, szürreális irodalmi keveréssel.