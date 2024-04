– Nem csak Fehérváron, hanem Magyarországon is ez lesz az első ilyen esőkert, a Greencity keretében, nem véletlen, hogy akkreditálni is fogják ezt a projektet. Az ötlet a Grundfos és a városgondnokság, valamint a városházi környezetvédelmi, klímavédelmi kérdésekkel foglalkozó szakemberek együttműködéséből alakult ki és az is az ötlet része volt, hogy ha lehet, akkor ezt a bevárosban alakítsuk ki, márpedig a Törökudvarban tényleg nagyon jó helyszínt sikerült ehhez biztosítani. Azt gondolom, hogy kuriózum lesz, de bízom abban, hogy a város több pontján is kialakulnak majd ilyenek, hol civil összefogással, hol egy társasháznál, de lehet vállalatoknál is és ehhez akár az önkormányzat is fog majd akár pályázati segítséget nyújtani.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A szakmai munkát a városgondnokság végzi, míg a szivattyúkkal foglalkozó nagyvállalat az, aki ennek az egésznek a finanszírozását vállalta. A hárommillió forintos esőkerthez szükséges anyagi eszközökön túl, társadalmi munkát is vállalt a Grundfos, méghozzá az ültetés során.

– Ez egy nagyon szép megmozdulás itt Székesfehérváron. Két okból is részt veszünk ebben. Egyrészt ennek a nevezetességnek a szebbé tétele miatt, másrészt ez vízzel kapcsolatos, márpedig mi egy szivattyúgyártó cég vagyunk, így ez nekünk nagyon fontos. Magát a kertet kertészek tervezték, így ezen a napon mi segédmunkás minőségben vagyunk jelen – fogalmazott Udvar Csaba, a támogató cég vezetője.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A városgondnokság munkatársai ládaszám hordták a legkülönbözőbb növényeket, melyeket aztán körkörösen helyeztek el végleges helyükre.

– Ez egy nagyon dús biodiverz évelőkert lesz, melynek kialakítása során igyekeztünk alkalmazkodni a terepviszonyokhoz és a csapadékhoz. Úgy struktúráltuk a növényeket, hogy a kör közepén vannak azok a fajok, fajták, amik jól bírják a sok vizet, és belülről kifelé haladva egyre inkább szárazságtűrő növényeket teszünk, figyelve mind a 40 faj és fajta ökológiai igényét. A belváros üde színfoltja lehet majd ez a kert itt a Törökudvarban, ahol fás szárú növényeket nem lehet ültetni. Ugyanakkor azt kérem mindenkitől, hogy csodálja ezeket a növényeket, de vigyázzon is a kertre – mondta az ültetést irányító szakember, Csete Gábor.

Az ültetés április 11-én, reggel nyolckor kezdődött, valóságos tömegben, ugyanis a városgondnokság munkatársain túl a támogató cég csapata és a városvezetés is kivette a részét a munkából.