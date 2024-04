Örökségünk, Fehérvár

Fehérvár a legöregebb város, benne az ország legöregebb 700 éves házával. A városlakó embereknek pedig kötelességük van a város iránt, ami otthont ad neki – írtuk 1984-es hírlapunk áprilisi lapszámában. És milyen igaz, hogy ha valahogy, akkor így kell gondolkodnunk Fehérvárról és a város jelentőségéről az országban. A városról, amelyet a múltban élt elődök hagytak ránk örökül.

„Mi, mai városlakók sem csupán a mának, a jövőnek is építkezünk. Kötelességünk megőrizni a ránk maradt értékeket, miközben a magunk arcához formáljuk a várost, városlakók további nemzedékei örökségéül – ez pedig éppúgy igaz akkor, mint most.

Már a 70’-es években is a tavasz volt az új nyár

Az elmúlt napok időjárása sokkal inkább hajaz a az előttünk álló évszakra, mintsem a mostanira. Azt érezhetjük, hogy ez így nincs rendben és mindent a globális felmelegedésre meg a környezetvédelmi aktivisták által elmondott ’világ végére’ fogunk. Ugyanekkor azt is érdemes látni, hogy 50 évvel ezelőtt is volt hasonlóan meleg tavasz. Akkori tudósításunk szerint a Velencei-tó strandjai május 1-re tervezték a nyitást, de az előkészületek már április közepén folytak.

„Az agárdi költségvetési üzem dolgozói nem tétlenkednek ezekben a napokban. A jó idő hirtelen köszöntött ránk és az üzemben tevékenykedők szeretnék mielőbb tisztává, kellemessé varázsolni a Velencei-tó környékét. Az enyhe tavaszias idő idecsalogatta vendégek már most is meggyőződhetnek az előkészületekről”- írtuk 1974. április 11-én.