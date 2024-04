Fehérvári siker Veszprémben...

„A Székesfehérvári Kamarazenekar a X. országos kamarazenekari fesztiválon nagy sikerrel szerepelt. A fehérvári főpróbán nyújtott teljesítményük nem volt ígéretes, Veszprémben viszont megfeleltek a várakozásnak. A fesztivál zsűrije és a közönség nagy tetszéssel fogadta a fehérváriak ősbemutatóját. Csemiczky Miklós: Antiphonia című 4 tételes darabjának nemcsak az előadását, magát az új művet is dicsérte a zsűri. A vasárnapi gálaesten is bemutatták. Petrovics Emil Kossuth-díjas zeneszerző, a zsűri elnöke, valamint Nagy Olivér, a Zeneművészeti Főiskola tanára és Ligeti András karmester, a zsűri két tagja nemcsak a zenekar összteljesítményét és Gunde Péter karmester munkáját méltatta, hárman jutalomban részesültek: Lengyelvári Péterné (oboa), Horváth Katalin (fagott) és Pillar Miklós (gordonka)" – számolt be a Székesfehérvári Kamarazenekar sikeréről a Fejér Megyei Hírlap 1984. április 3-án.

Bronzérem Antwerpenből...

Nagy hagyománya van Fejér vármegyében a mezei futásnak. Ezt bizonyítja a Fejér Megyei Hírlap 1984. április 3-án megjelent száma is, amelyből kiderül, Ágoston Zita főiskolás nemzetközi versenyen szerzett bronzérmet.

„A belga városban rendezték az idei főiskolás mezei futó világbajnokságot. A nagy mezőnyben jól versenyzett Ágoston Zita, a Kohász, s a dunaújvárosi műszaki főiskola futója. Elsőnek a spanyol Summovas ért célba 16:41 perces eredménnyel. Őt követte az NSZK-beli Jamróczy (16:45) és Ágoston (16:47). A dunaújvárosi lány egyébként az egyik legfiatalabb versenyző volt a résztvevők között, s középtávfutó létére bronzérmével szép sikert ért el az 5 kilométeres távon."