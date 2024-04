A Piac tér 4. szám alatt található irodán jogi, lelki és anyagi segítséget is kaphatnak azok, akik a betöréses rablástól kezdve a szexuális erőszakon keresztül a csalásig bezárólag a legkülönfélébb bűncselekmények áldozataivá váltak. A buszpályaudvarnál található felújított helyiség falára helyezett táblát Tuzson Bence igazságügyminiszter és Király Nóra miniszteri megbízott leplezték le, a nemzetiszínű szalagot pedig Tanárki Gábor, Fejér vármegye főispánja, Király Nóra miniszteri megbízott, Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Halászné Kiss Andrea, a székesfehérvári áldozatsegítő központ koordinátora és Cser-Palkovics András polgármester közösen vágta át. Az átadóünnepség ezután a vármegyeházán folytatódott, ahol többen is mondtak beszédet az új központ megnyitása alkalmából.

Tanárki Gábor, Király Nóra, Tuzson Bence, Kiss Andrea, Cser-Palkovics András (b-j)

Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

Emelkedik a megyei áldozatok száma

Tanárki Gábor, Fejér vármegye főispánja köszöntőjében José Manuel Barroso, az Európai Tanács korábbi elnökének szavait idézte, miszerint sokat elárul egy társadalomról az, hogyan bánik az elesettjeivel. Rámutatott, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Igazságügyi Osztályán eddig is működött áldozatsegítő szolgálat, amely kiváló együttműködést alakított ki a rendőrséggel. A főispán számokkal is szolgált: 2022-ben 155 fő fordult hozzájuk, akik közül minden második kérelmet is benyújtott és 3,7 millió forint azonnali segélyt kaptak. Egy évvel később 10 százalékkal többen kértek segítséget és a kormányhivatal 5,3 millió forint gyorssegélyt fizetett ki. Sajnos, tette hozzá, már most látszik, hogy az idén tovább emelkedik a segítségkérő áldozatok száma a vármegyében.

A biztonság még inkább fontos manapság

Király Nóra miniszteri megbízott beszédében azt hangsúlyozta, hogy az újabb áldozatsegítő központ az Igazságügyminisztérium, Székesfehérvár és több elkötelezett szervezet együttműködése eredményeként nyílhatott meg és a segítségnyújtás, az odafigyelés és az aktív támogatás üzenetét hordozza a társadalom felé. A biztonság üzenete pedig különösen fontos akkor, amikor a szomszédban háború dúl, családok esnek szét, férfiak, családapák halnak meg vagy válnak nyomorékká a harcokban. A jólétben élő nyugati államok mégsem a békéért dolgoznak – emelte ki a miniszteri megbízott, aki hozzátette, az áldozatok védelme prioritást kell, hogy élvezzen és ebben a munkában az állam mellett kiemelkedő szerepe van a szakmai és a civil szervezeteknek, valamint az egyházaknak, illetve az összefogásnak.

Tuzson Bence és Király Nóra mellett Cser-Palkovics András és Töreki Sándor országos rendőr-főkapitányhelyettes. Ők is beszéltek az ünnepségen

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

Az államnak is feladata segíteni

Tuzson Bence igazságügyminiszter többek között arról beszélt, vita van az Európai Unióban arról, hogy az áldozatok megsegítésében és a kárenyhítésben szerepet kell-e vállalnia az államnak. Sok helyen nem értenek ezzel egyet, ám Magyarország számára ez nem kérdés! Hazánk az áldozatsegítés kérdésében sok szempontból az európai többség előtt jár, szemlélete példaértékű. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar családpolitikát az európai színtéren is magasabb szintre emelheti az Európa Tanács és az Európai Unió közös projektje, amely a gyermek- és családbarát igazságszolgáltatásról szól. Arra is rámutatott, korábban az olyan bűncselekmények, mint a családon belüli erőszak vagy a pedofília nagyrészt rejtve maradtak a hatóságok elől, ma azonban látszik, hogy ezek is az igazságszolgáltatás látóterébe kerültek és sokan ülnek börtönben ilyen bűncselekmények elkövetése miatt. Az áldozatoknak pedig segítséget tudunk nyújtani, erre jöttek létre az áldozatsegítő központok is – hangsúlyozta.

Az ünnepség végén több megállapodás aláírására is sor került az Igazságügyi Minisztérium, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ között. Az esemény utolsó mozzanataként a fehérvári Áldozatsegítő Központ koordinátora átvette a stafétát a legutóbb Kaposváron nyílt központ vezetőjétől.