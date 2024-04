Költészet napja országszerte

„A költő alkot és ez nem jelent kevesebbet, mint hogy alakítja a világot,az emberi világot... A mű nem annyira a művész, mint inkább azok által és akik szeretik a művészetet, s azért szeretik, mert keresik az emberséget."

József Attila szavainak jegyében, a nagy költő születésnapján rendezik meg első ízben hazánkban a költészet napját – olvasható volt a hírlapban 60 évvel ezelőtt – Célja elsősorban a vers iránti érdeklődés elmélyítése, gazdagítása. A megnyitó április 10-én este Budapesten az Egyetemi Színpadon lesz, az Írószövetség költői szakosztályának rendezésében. Ennek az estnek egy részét a televízió is közvetíti. A záróünnepséget 12-én Szolnokon tartják az ottani kulturális hetek keretében. Székesfehérváron, a Megyei Művelődési Ház és a Fővárosi Irodalmi Színpad közös rendezésében színvonalas műsorban emlékeznek József Attilára és kiváló művészek idézik a mai magyar irodalom legszebb alkotásait. A szombaton este 18 órakor kezdődő műsorban Bánki Zsuzsa, Kohut Magda, Vay Gyula, Kőrössy Mariann és Tallós Endre működnek közre. Zongorán kísér Sólyom Károly, az összekötő szöveget Tóth Miklós mondja. Az oktatási intézményekben a szünet utáni első magyar órát szentelték a költészet napjának. Az irodalmi szakkörökben pályázatok készülnek, amelyeknek feladata egy szabadon választott mai magyar költő munkásságának ismertetése.

Kép a múltból

Fotó: FMH Archív

Ikarusok exportra

40 évvel ezelőtt az Ikarus székesfehérvári gyáráról szóltak a vezető hírek. Mint azt a hírlap megírta, „az Ikarus teljesítette első negyedéves tervét, sőt hat autóbusszal többet is készítettek a programban előírtnál. Az első három hónapban összesen 2006 sori autóbuszt és 300 KD-egységet gyártottak. A második negyedévi program 1724 sok autóbusz és 384 KD-egység gyártását írja elő. A sori kocsik közül a 250-es távolsági és a 260-as városi típusok készülnek döntő többségben majd. A Szovjetunió és Lengyelország mellett NDK megrendelésre is gyártanak autóbuszokat Fehérváron. Kubába 200 városi, illetve 90 távolsági KD-járművet küldenek, és folytatják a KD-egységek szállítását Görögországba is."