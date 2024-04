A Drónia Roadshow előadássorozata során a tanulók olyan előadásokon vehettek részt, amelyek a kiberbűncselekmények elkerüléséről, a pilóták nélküli légi járművekről és a rendőrségi karrierlehetőségekről szóltak, majd egy gyakorlati bemutatót is megtekinthettek. De még mielőtt kezdetét vette volna a program a jelenlévőket Horváth Lajos Zoltán a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntötte, aki mint mondta: a pilóták nélküli légi járművek alkalmazása már hazánkban is bevett szokás az egyes szektorokban. Így elvárható, hogy az ezekkel kapcsolatos ismereteket az oktatási intézmények is terjesszék.

– Egy olyan iskolában, mint a Széchenyi, ahol a gépészet, a mechatronika, az elektronika, és az informatika ágazatokon képzünk hallgatókat kiemelten látszik a folyamatos technológiai fejlődés. Úgy gondolom, hogy a 21. századi technológiák oktatásba való integrálása elvárás az iskoláktól és oktatóktól egyaránt – fogalmazott a főigazgató.

A köszöntést követően Örmény Georgina Viktória a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének Drón Tagozatának elnök ismertette a nap programjait. Majd a nap első eladójaként Tigyi István Zsolt kiberspeacialistát hallhatták a diákok, aki a kiberbiztonság alapjairól beszélt. Végül a program zárásaként a résztvevők megtekinthették a drónok működését a gyakorlatban is.