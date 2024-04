Destini egy 2 éves nagy testű szuka kutyus, aki az elején nehezen nyitott és félénk volt, mostanra azonban már várja gondozói közelségét. Roppant hálás természetű, aki beragyogná egy család mindennapjait. Sokat kell még tanulnia, de már rengeteget változott mióta az ASKA-hoz került.

Destini

Forrás: ASKA

Gucci egy igazán játékos bújós ivartalanított közepes termetű fiú, aki 2021 októberében születhetett. Nagy fejlődésen esett át a bekerülése óta. Imád sétálni és új dolgokat felfedezni. A felnőtteket és a gyerekeket egyaránt szereti. Igényli, hogy foglalkozzon vele valaki, így mindenképpen olyan gazdit keresnek neki, aki elegendő időt tud szánni rá.

Gucci

Forrás: ASKA

Juci egy 5 év körüli ivartalanított hölgy, akit egyszer már örökbefogadtak egy társával együtt, de mindketten visszakerültek a menhelyre. Kisebb, közepes teremtű kutyus, szeret sétálni és imádja, ha ő van a középpontban. A legjobb az lenne, ha társával együtt fogadnák örökbe, mert nagyon szeretik egymást, de persze már annak is örül a menhely, ha ő találna végre egy szerető gazdit.

Juci

Forrás: ASKA

Rubin egy szibériai husky lány, aki a becslés szerint 2022 márciusában született. Kezdeti félénk természete ellenére mára már egész barátkozó és nyitott, emellett pedig roppant nyugodt és türelmes. Más kutyákkal is jól kijön. Olyan gazdát keresnek neki, aki ismeri a fajtáját és elegendő ideje van, hogy nevelje, foglalkozzon vele.

Rubin

Forrás: ASKA

Végül pedig Simon, aki egy kistestű keverék kan és vélhetően ő is 2022 márciusában születhetett. Rövid szőrű, így lakásba is jó választás lehet. Bújós, kedves és nyugodt, így második kutyának, kezdő kutyásoknak vagy családnak is ajánlják.

Simon

Forrás: ASKA

A kutyusok után érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: a 06/30-903-8218-as telefonszámon az [email protected] e-mail címen.