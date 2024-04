A jelenlegi fa buszvárók még 2007-ben készültek, ám azóta igényként merült fel a településen, hogy peronok is épüljenek a buszmegállókban, amiről könnyebb buszra szállni. – Hat peron építésére lenne igény, hiszen a főúton három helyen áll meg a busz, ami összesen hat megállót jelent az úttest két oldalán. Évek óta zajlanak egyeztetések ennek az elképzelésnek a megvalósítási lehetőségeiről, de egyáltalán nem olyan egyszerű a helyzet, mint amilyenek az látszik – kezdte Németh Norbert, polgármester, akinek 2019-es ígérvényei között a peronos buszmegállók építtetése is szerepelt. A település – mivel a Rákóczi út a Magyar Közút kezelésében van – csak beljebb, az úttól másfél méterre építkezhetne, ott azonban már buszöblöt kellene kialakítania. Ehhez viszont az aszfaltozás miatt ugyancsak a Közútkezelővel kellene megegyeznie az önkormányzatnak. Az árak sem viszik előbbre a kérdést, ugyanis egy peronos megálló kialakítása 3-4 millió forint körül mozog, a gyalogátkelőhely létesítése pedig még ennél is többe kerül. És akkor a peron kialakítására, illetve a zebra létesítésére vonatkozó szigorú előírásokat még nem is említettük.

Mindezek miatt végül az a döntés született, hogy egyelőre csak egy megállót csinálnak meg Száron. - A visszajelzések alapján látszik, hogy a száriak olyan színvonalú buszmegállókat látnának szívesen, amilyenek a kisvárosokban vannak és nem szeretnék ennél alább adni. Sajnos annyi pénze nincs a településnek, hogy hat ilyen megállót alakítson ki, ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy csak egy peronos megálló készül el, az viszont olyan lesz, amilyet a helyiek szeretnének – tette hozzá a polgármester.

A terveket ebben a hónapban még lehet véleményezni, ám az szinte biztos, hogy a végleges terv elkészíttetése csak ősszel történik meg és a nyári önkormányzati választásokat követően ez már egészen biztosan az új képviselő-testület feladata lesz.