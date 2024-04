Április 10-én tartották a "Tele értékekkel - Székesfehérvár szolgálatában" című közszolgálati konferenciát a városházán. Az első ilyen rendezvény tavaly volt, és idén három születésnapost, három éppen 15 éves városi céget mutattak be. A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., és a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. vezetője állt a meghívottak elé, hogy beszéljenek a társaságukról, illetve a munkájukról, múltjukról, jelenükről és persze jövőjükről.

Alvállalkozók, régi partnerek, a három cég jelenlegi és régebbi, akár nyugalmazott kollégái kaptak meghívást a közszolgálati konferenciára, de jelen volt több jelenleg is turizmust és idegenforgalmat tanuló középiskolás is.

Emberek, akik nem automaták

A díszteremben tartott konferenciát a város vezetője nyitotta meg

– Ha valami működik, akkor mindenki azt gondolja, hogy ez magától működik. Ha van valami gond, azonnal keresik a felelősöket. Fontos, hogy észre vegyük azoknak a munkáját, akik tesznek ezért a városért, sőt nem csak észre venni kell őket, hanem köszönetet is kell nekik mondani. Volt a közösségi oldalon valaki, aki ezt a köszönetet nem értette, mert mint mondja: "A szóban forgó emberek mindegyike csak munkáját végzi, azért meg megkapták a fizetésüket. A bank automatának sem mondunk köszönetet, mert kiadta a pénzt". Ez egy elég szörnyű világlátásra vall. Szerintem, ha valaki elvégzi a munkáját, akkor azért nem csak az a köszönet, hogy megkapja a fizetését, hanem gratulálunk, a másik munkáját elismerjük, odafigyelünk, mert emberek vagyunk, így a közösség és az emberi kapcsolatok a legfontosabbak – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Dolgozók és gépek százai

Miközben a város és a felsorolt cégek vezetői, partnerei, meghívott vendégei a konferencián vettek részt, addig a Városgondnokság traktorai, fűnyírói, elektromos autói, temetői járatai betöltötték a városháza előtti teret, a járókelők, különösen a kisgyermekek legnagyobb örömére.

– A közterület üzemeltetés nagyon fontos terület és ezeknek a látványos gépeit vonultattuk fel a városháza előtt, de csak délután egyig, ugyanis ennek a 32 gépnek vissza kell menni dolgozni, hiszen éppen a munka dandárjában vagyunk. A köztéri kiállításnak az is a különlegessége, hogy mivel több telephelyen tartjuk ezeket az eszközöket, járműveket, ezért így egyben mi sem nagyon látjuk őket. Fontos kiemelnem azt is, hogy ezek a célgépek a ma kapható legmodernebb eszközök. A Szent Vendelen is van telephelyünk, a Berényi úton van a parkfenntartás. Emellett a Mura utcában bérelünk egy nagy telephelyet és ott van még a Tobak utcában a volt Bőrgyár területe, de utóbbi helyett szeretnénk keresni egy másik helyszínt a várossal közösen – mondta Bozai István, a városgondnokság vezetője.

A bemutatkozó konferencián kiderült, hogy még 1990-ben alakult a városgondnokság nevű intézmény, és ez alakult át 2009-ben gazdasági társasággá. Tizenöt éve, a Kft. indulásakor 4 jármű és 84 alkalmazott dolgozott a város közterületein. Most 160 jármű és 550 a munkavállalói létszám, de intenzív toborzó kampányban vannak, így további emberek csatlakozására is számítanak a városgondnokságon.