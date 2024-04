Lapunkban és hírportálján többször is felhívtuk a figyelmet a Fejér Vármegyei Értéktár védett örökségi listáján is szereplő műemlék torony, a Kula állapotára. Sajnos az évek során nem sok változást tapasztaltunk, sem az épület külső megóvásában, sem a kiállítási térben. A toronyban van elhelyezve a Seuso-kinccsel is összefüggésbe hozott szabadbattyáni régészeti terület feltárását végző Nádorfi Gabriella régész által rendezett, jobb sorsra érdemes kiállítás a római kori épületegyüttes ásatása során előkerült freskókból, valamint a Kula kőemlékeiből. Ugyanis a korábban kiállított 16-18. századi török és magyar fegyverek egy részét a 2000 júliusában történt betörés során ellopták, míg a többit visszavitték a székesfehérvári Szent István Király Múzeumba. A betörés kárértékét akkor egymillió forintra becsülték.

A nagyközség hivatalos Facebook oldalán egy frissen megosztott posztban Óberné Kámán Erika, a település alpolgármestere hívja fel a figyelmet a torony megközelítésének veszélyességére. „Kedves Látogatóink! Sajnálatos módon településünk egyik nevezetessége, a Kula tornyunk tetőszerkezete az elmúlt évek alatt annyira megrongálódott, hogy így balesetveszélyessé vált a külső környezetében való tartózkodás!!! Kérjük Önöket, hogy a balesetek elkerülése érdekében vegyék figyelembe ezt és lehetőség szerint ne menjenek a jelzett területre! Képviselő-testületünk keresi a lehetőségeket, a helyzet mielőbbi megoldására. Addig is szíves türelmüket és megértésüket kérjük!”

Fotó: Tóth Sándor

Sajnos az utóbbi években sokan érezhettük úgy, hogy a Szabadbattyán jelképévé vált gótikus lakótorony nem kap elegendő figyelmet, nem úgy működik, mint egy múzeumi kiállítóhely, és az építmény állagának a megóvása sem megfelelő. Legutóbb tavaly július elején a Települési Értéktár Bizottság által szervezett látogatáskor részletesen is foglalkoztunk lapunkban a toronnyal kapcsolatban tapasztalt rendellenességekkel. Hangot adtunk annak, hogy a nagy idők tanújaként iránta megnyilvánuló érdeklődés ellenére nem tölti be az igazi múzeum szerepét. „Porosodó” és szegényes kiállítási anyaga változtatást igényelne. Azonban úgy, mint az előző években, az utóbbi tíz hónapban sem észleltünk előrelépést, sem együttműködést jelenlegi fenntartója, a Szabadbattyáni Nagyközségi Önkormányzat és a szakmai felügyeletet ellátó Szent István Király Múzeum között. Nem beszélve arról, hogy a tetőszerkezet veszélyessé vált állapota miatt a „Figyelem! ÉLETVESZÉLYES Az átjárás tilos!” felirat és szalag az épület hátsó frontján már 2023-ban is kint volt, amit meglepetésre idén márciusban történt ottjártunkkor egy erősáramú vezetékre figyelmeztető másik szalaggal váltottak fel.

Vajon mi a megoldás a sokévszázados építészeti emlék megóvására, és a kor követelményeinek megfelelő kiállítás létrehozására Szabadbattyán római- és középkori leleteiből? Kívánjuk, hogy erre minél előbb megtalálják a választ Szabadbattyánban és a fehérvári múzeumnál, hiszen a tavaszi és nyári kiránduló időszak is bizonyára sokakat vonz majd az országosan is ritkának számító gótikus torony felkeresésére! Addig is kérjük a Kula iránt érdeklődő olvasóinkat, fogadják meg a szabadbattyáni alpolgármester cikkünkben is megosztott felhívását!