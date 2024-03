Székesfehérvár már tavaly is igyekezett a megszokott mederbe terelni a rendezvényeket, idén pedig olyan népszerű eseményeket sem kell nélkülözniük az érdeklődőknek, amelyek az elmúlt években különböző okokból (pandémia, energiakrízis okozta pénzügyi problémák) nem valósulhattak meg. Igaz Krisztina az SZKKK szakmai vezetője a sajtótájékoztatón rámutatott, már tavasszal megkezdődik a nagyrendezvények egész sora. Újra lesz Fehérvári Diáknapok (április 16-20.), Fehérvári Halünnep (április 20.), Bolondballagás (április 30.), Helló, nyár! tanévbúcsúztató-vakációköszöntő (június 21.), ismét kétnapos lesz a Hetedhét Játékfesztivál (május 25-26.), neves könnyű zenei fellépők érkeznek a Kortárs Művészeti Fesztiválra (május 17-19.) a Csónakázó-tó partjára és a Székesfehérvári Királyi napokra (augusztus 11-20.), a néptáncfesztivál pedig újra nemzetközi lesz.

Igaz Krisztina és Cser-Palkovics András tartott sajtótájékoztatót az idei székesfehérvári programokról.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

A szakmai vezető a sztárfellépőket említve elmondta, hogy a Halünnepen például az Irigy Hónaljmirigy ad szórakoztató koncertet a Palotavárosi tavaknál, a Székesfehérvári Királyi Napok keretében pedig a nagyszínpadot három estén is ismert fellépők veszik birtokba: Fenyő Miklós, a Bikini és a Bagossy Brothers Company szórakoztatja a közönséget.

Cser-Palkovics András az előtte szólóhoz csatlakozva kiemelte, bízik benne, hogy mértékkel, kiszámíthatóbb módon hívhatnak mindenkit a hagyományos, jól megszokott és megszeretett előbb említett programokra. Ez igaz már a március 15-i rendezvényünkre is, amelyre idén is utcaszínházzal várnak mindenkit a kodolányis fiatalok. Székesfehérvár polgármestere reményét fejezte ki abban a tekintetben is, hogy újra tele lesz élettel a város a különböző rendezvényeken, miközben labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia is tartogat majd bizonyára nagyon szép és izgalmas pillanatokat.



Részletes programkínálat ITT!