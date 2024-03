A természet csendje és békéje várja azt, aki az új kerékpárúton elindulva Móron, a régi vasúti sínek eltűnt pályáját követve, felfedezi a nagyváros olyan részeit is, melyeket eddig csak kevesen láthattak. És bár valóban csend és béke honol az említett szakaszon, az emberek mégis feszültséget teremtenek.

A legutóbbi probléma, ami miatt feszültség alakult ki, az az, hogy vékony gallyak hevernek a kerékpárúton, melyek tüskéi egymás után okoznak defektet és bosszúságot a bringásoknak. Sokan meg vannak róla győződve, hogy valaki szándékosan teszi az ágakat az útra. A szándékosság nem kizárt, hiszen a kerékpárút annyira népszerű, hogy egy-egy szebb, kellemes időjárással megáldott napon szinte tömegek vonulnak fel rajta, ám a tömeg nem homogén. A kerékpárosok próbálják rávenni a gyalogosokat, hogy azok lehetőleg jól látható ruhában és szemben haladjanak a forgalommal a két sávos, ám igen keskeny úton. A gyalogosok viszont azt sérelmezik, hogy a kerékpárosok úgy csinálnak, mintha többet tettek volna az asztalra vagy éppen a kerékpárút kiépítésére, az aszfaltra mint mások, és ezért parancsolgatnak. Sőt, vannak, akik külön felszólalnak az adott szakaszon lovaglók ellen, nem is beszélve a lótrágyáról.

Szerencsére vannak józanul gondolkodók, akik szerint remek lehetőség egy ilyen, járműforgalomtól elzárt úton tanítani meg kerékpározni a gyerekeket, míg megint mások tudják, hogy félre kell állni, ha jön egy bringás, és a biciklisek között is akad, nem is egy, aki tudja, hogy hol van a fék. Ezen józanok közé tartozik az is, aki a témával kapcsolatos kommentrengetegben azt írta, talán csak az út fölé boruló fák egyike akác, vagyis hogy minden ártó szándék és rosszindulat nélkül kerülnek a tüskés gallyak az aszfaltra, csupán csak lehullottak.

Mivel túlságosan gyakori, az út fenntartójának is lepni kell az ügyben. Sokan vadkamerát szorgalmaznak, hogy derüljön ki végre az igazság. Megkérdezzük az illetékeseket, hogy mit tudnak tenni az ügyben? Vajon nyakon csípik az alattomos akácosút tüskeszóróját, vagy esetleg elég csak visszanyesni egy-egy út fölé hajló fát?