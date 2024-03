De álljunk meg egy pillanatra! Miért dőlt rám a bűntudat? Miért kérnék bocsánatot? Az a mozgó valami nem én vagyok, az nem férfi. Miért is rángatnám bele egy sötét ügybe férfitársaimat? Semmi közük ahhoz a biológiai produktumhoz, amit nem nevezhetünk férfinak, még ha magára is vetette annak bizonyos jegyeit. Ugyanakkor felkiált bennem a kérdés, ha nem férfi, akkor nő? Na, ezért a kérdésért már biztos, hogy bocsánatot kérek a hölgyektől! Komolyan elkezdtem elemezni a kialakult helyzetet: van egy ember alakú biomassza, ami ránézésre, külsőleg férfi, de ezt a férfiak többsége határozottan visszautasítja. Folytatva az elemzést: ugyanaz a tömeg még csak ránézésre sem nő, de a lelkének hiánya egészen messze sodorta a hölgyektől. Tehát mozog közöttünk egy se nő, se férfi élőlény. Akkor ez mi? Hát eddig nem tudtam hova tenni azt az elmebajt, ami az Egyesült Államokból lepte el a világot, és talált ki mindenféle létezésformát, ahol valakiből akár kulcslyuk is lehet. Számomra most világosodott meg, hogy van valami ebben az elembétékús dologban. Igenis létezik olyan, itt van előttünk, ami se férfi, se nő. Öltöztessék fel az elembétéku propagandisták, találjanak ki neki nevet, hogy könnyebben élhessen a biomassza! Sajnos azt hiszem, ennek is van frappáns megoldása: egyszerűen nemtelen!