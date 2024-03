Ez a fejlesztés nem csak a település pénzügyi infrastruktúrájának előrelépését jelenti, de egy új korszak kezdetét is, hiszen az itt élők életében a kényelem kerül előtérbe a jövő hónaptól.

A változás hátterében azonban egy fontos döntés áll: Sárszentmihály Községi Önkormányzata nemrégiben bankot váltott.

A település új pénzügyi partnere, az MBH Bank Nyrt. lett, amely nem csak kedvezőbb feltételeket kínált, hanem vállalta egy bankautomata azonnali telepítését is, ami több évtizedes hiányosságot pótol végre a településen. Óber Andrea polgármester szerint ez a lépés hatalmas előrelépést jelent:

„Több pénzintézettel is tárgyaltunk, de a legjobb ajánlatot az MBH Bank tette. Így nem csak takarékosabb feltételeket értünk el, de egy régóta várt szolgáltatást is tudunk nyújtani a lakosságnak.”

Forrás: Sárszentmihály Községi Önkormányzat

Eddig a sárszentmihályiaknak a szomszéd településekre kellett utazniuk, ha készpénzhez akartak jutni vagy más ATM szolgáltatásokat igénybe venni. Ez nem csak plusz időt, de extra költségeket is jelentett számukra, ráadásul sokszor kényelmetlenséget is okozott, különösen az idősebb lakosok vagy azok számára, akik nehezebben jutnak el akár a szomszédos településekre is. Az új ATM beüzemelésével ez a probléma megszűnik, és a helyiek sokkal rugalmasabban intézhetik pénzügyeiket.

Az ATM a polgármesteri hivatal mögötti parkoló oldalára lesz kihelyezve, ami több szempontból kiváló helyszín, mivel könnyen megközelíthető, és biztonságos területen van, így az esti órákban is kényelmesen tudják majd használni.

A bankautomata beüzemelése még folyamatban van, de a polgármester biztosított mindenkit, hogy már csak néhány napot kell várni a használatbavételig.