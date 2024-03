Ahogy a mondás is tartja: „Bevált recepten ne változtass!" – ebben a szellemben készültek a lelkes csóriak a vigadalomra. Mint azt Gombaszögi-Szalai Tímea egyesületi elnök kiemelte, nem véletlen hogy 2023-ban közel kettőszáz “első” bálozó töltötte meg nemcsak a művelődési házat, de még a bejárat előtt kialakított teret is, így hasonlóra számítanak idén is.

Tavaly még a csilláron is lógtak annyian voltak a bálon.

Fotó: Egyesület

– Az rendezvény résztvevői mulatós és retro zenére rophatják hajnalig, a talpalávalót idén is Sudri húzza. Természetesen nem maradhatnak el a tombolahúzás izgalmai sem, ahol többek között éttermi utalványokat, különféle masszázs-vouchereket és szabadtéri fotózást is nyerhetnek a legszerencsésebbek a tárgynyeremények mellett. Amit megígértünk, azt be is tartjuk: a tavaly megkezdet utat folytatva a bálból hagyományt teremtünk. Vasárnap 21 órától nyílnak a kapuk. Bulira fel!