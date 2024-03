Zámoly és Búcs 2012 óta testvértelepülések, melyeket többek között a zámolyi temetőben nyugvó, a háborúban a községnél elesett búcsi leventék emlékezete köt össze. De kapcsolatban állnak a református gyülekezetek tagjai is és régebben az iskolák is szorosabb kapcsolatot ápoltak egymással, ám ez az idők folyamán valahogy megkopott. A zámolyi iskolában most úgy gondolták, jó lenne feléleszteni a két intézmény közötti barátságot. Meghívták hát a búcsi kisdiákokat, vegyenek részt a Csanádi Napok programjain. – Vasárnap első körben a felnőttek és a búcsi református lelkész látogattak a településünkre, akik részt vettek a délutáni családi istentiszteletünkön is, majd este hazautaztak. A 110 fős búcsi iskola 32 diákja hétfő reggel érkezett és a nap folyamán bekapcsolódtak többek között az akadályversenybe, illetve a Csanádi szavalóversenybe, de hoztak magukkal rajzokat a Csanádi versillusztrációkból nyílt kiállításra is. Ezen egyébként a diákok szavazatai alapján két búcsi kislány alkotása is a legjobbak közé került – mondta el Jankyné Kővári Csilla, igazgatónő.

Akadályversenyt idén első alkalommal rendeztek a Csanádi Napok keretében, melynek játékos, ügyességi állomásait egy-egy zámolyi nevezetesség mellett állították fel, így a vendégdiákok a községgel is mindjárt megismerkedhettek. Jól sikerült a délutáni szavalóverseny is, amely az osztályok flashmobjával indult: minden évfolyamon egy-egy Csanádi verset szavaltak el közösen a diákok. A versenyen egyébként szintén búcsi siker született, az első két helyet ők vitték el a felsősök között. - A zsűri nem ismerte a szavalókat, így nem tudhatta, ki zámolyi és ki búcsi, szó sincs tehát a vendégek iránti udvariasságról! - tette hozzá az igazgatónő. A búcsi gyerekek a nap végén számos élménnyel utaztak haza.

És ilyen lett a végeredmény néhány órával később

Fotó: Zámolyi Csanádi Imre Református Általános Iskola

Kedd reggel ismét izgalmas programmal indult a nap: térbeli matematikai elemekből kellett a diákoknak Csanádi versekhez illusztrációt alkotniuk. Készült többek között traktor, gémeskút és legelő, de felbukkant a kerekszenttamási templomrom is. A három nap egyik legkedveltebb programja a Ki mit tud? amin idén mintegy húsz produkció került bemutatásra. Az igazgatónő szerint az énekes, táncos, hangszeres és egyéb kulturális bemutatók színvonala évről évre magasabb.

Szerdán húsvéti kézművesfoglalkozással és néptánctanulással zárul a Csanádi Napok sorozata, csütörtöktől pedig kezdődhet a pihenés, hiszen indul a tavaszi szünet!