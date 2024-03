Március 1. (péntek)

Alap, 17 óra: A Varieté Cirkusz társulatának előadása az Arany János Művelődési Házban. Artista produkciók, bohóc, bűvészmutatványok. Különleges vendég: Bing nyuszi. Közös fotózkodás. Kapunyitás 16 órakor.

Bicske, 17 óra: The Healer (A Gyógyító). Kiállítás Vághy Péter dobos, alkotó újra gondolt ütőshangszerekből készített műveiből a Petőfi Művelődési Központban. Megnyitó. Megtekinthető március 27-éig.

Bicske, 17 óra: Kreatív Hobbi Klub. Tavaszi ajtókoszorú készítése a művelődési központban. (Előzetes regisztrációhoz kötött.)

Csákvár, 17 óra: Dobogás. Gyükér Zsófia grafikus- és festőművész kiállítása a Floriana Könyvtár és Közösségi Házban. A kiállítást az alkotó nyitja meg. Megtekinthető március 28-áig.

Káloz, 19 óra: Kocsmakvíz 4–6 fős csapatoknak a faluházban. Kvíz. Ital. Jó hangulat. Egy-egy forduló minden második hónapban. Az első nyolc csapat jelentkezését tudják fogadni. Batyubállal (elemózsia és itóka) egybekötve.

Kápolnásnyék, 10–18 óra: Szabadulószoba a Halász-kastélyban. Nyitvatartás: péntek, szombat, vasárnap. Telefon nyitvatartási időben: 06-21-292-0471. E-mail cím: [email protected]

Kápolnásnyék, 18 óra: Nyéki Tudástár. Leckék a vadonból. A vendég, Csutka István „Camino Steve” 45 országban járva több mint 20 ezer kilométert tett meg gyalogosan. Grönland, az amerikai vadon, a jordán sivatag és több zarándokút kihívásai. A színházak csillogó világából a valódi élet varázslatos világába.

Martonvásár, 10–16 óra: A téli nyitvatartás szerint nyitva az Agroverzum, a Beethoven Emlékmúzeum és a Brunszvik-kastély kastélyparkja.

Mór, 17 óra: Balatoni tájak, balatoni legendák. Vollein Ferenc festőművész kiállítása a Lamberg-kastélyban (12-es terem). Megnyitó. Köszöntőt mond Fenyves Péter polgármester. Megtekinthető március 28-áig.

Mór, 18 óra: Kastély Akadémia. Ingyenes szabadegyetemi estek a Lamberg-kastély olvasótermében. Merre is rohan a világunk? Európa: egy lépés előre, kettő hátra? Szabó Péter főiskolai tanár, az MTA-VEAB alelnökének előadása.

Nadap, 18 óra: MoziKlub a községházán. Filmklubvezető: Gyömrei Anna. Mészáros Gyula – Bujtor István: A Pogány Madonna – magyar akció-vígjáték, 98 perc (1980). Szereplők: Bujtor István, Kern András, Bánhidi László, Kállai Ferenc, Gór Nagy Mária, Zenthe Ferenc, Hernádi Judit.

Pákozd, 10–16 óra: A Katonai Emlékpark Pákozd Nemzeti Emlékhely március 14-éig péntekenként, szombatonként és vasárnaponként tart nyitva. Csoportokat kizárólag bejelentés alapján fogadnak (bejelentkezés minimum 5 munkanappal korábban).

Pákozd, 18 óra: MoziKlub a művelődési házban. Filmklubvezető: Janicska Judit. Herendi Gábor: Valami Amerika 3. – magyar vígjáték, 103 perc (2018).

Pusztaszabolcs, 17 óra: Kertész Klub a művelődési házban. Metszés a gyümölcsösben és a szőlőben. Palántanevelés. Veteményezés, növénytársítások. Házigazda: Herczeg Tibor.

Sárszentágota, 10–12 óra: Baba-Mama Klub a művelődési házban. Közös játék, zene, tánc, beszélgetés, barátkozás. A könyvtár is nyitva tart.

Székesfehérvár, 18 óra: Kor-Képek. Bárány Terézia képzőművész és Vári Kovács Ágnes festő, grafikus közös kiállítása Pelikán Galériában. Megnyitja: Cs. Tóth János művészeti író. Megtekinthető március 28-áig. (A Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Művészek Társasága közös szervezésében.) Székesfehérvár, 19 óra: Pánik, avagy férfiak az idegösszeomlás szélén. A Szabad Színház előadása az Igézőben.

Velence: Télűző máglyagyújtás és édes napok a Velence Korzón. Busók Mohácsról. 14 óra: Marching Jazz Band. 18 óra: Máglyagyújtás. (Szombaton és vasárnap is.)

Kor-Képek – Bárány Terézia és Vári Kovács Ágnes kiállítása a Pelikán Galériában

Fotó: A galéria

Március 2. (szombat)

Alap, 18 óra: Pál védőbeszéde – monodráma egy felvonásban. Előadja: Váncsa Gábor színművész. Arany János Művelődési Ház. A belépés díjtalan. Adományával az Alap-Alsószentiváni Református Missziói Egyházközséget támogatja.

Bicske, 8 órától: Kolbásztöltő verseny legalább 3 fős csapatoknak a város kemencéjénél. 8 óra: Vendégfogadó pálinka. 10 óra: A Mayer Néptáncműhely táncháza. 13 óra: Eredményhirdetés. „Töltsük együtt… a napot!”

Csór, 10 órától: Amatőr népművészeti Ki mit tud? Korosztálytól függetlenül népdal, népzene és nóta kategóriában. Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Színtér. Jelentkezés és bővebb információ: Gombaszögi-Szalai Tímea (06-30-352-3136, [email protected]). (Csóri Csuka Dalkör, Levendula Természetjáró Egyesület.)

Dinnyés, 9 órától: Gólyaköszöntő és tavaszi madárgyűrűzés a Madárdal tanösvényen. Találkozás 9 órakor Dinnyésen, a Rózsa utca sarkánál, a gólyafészeknél. A túra hossza: 2 kilométer. Időtartama: 3 óra. Kapcsolattartó: Fenyvesi László.

Martonvásár, 7–12 óra: Termelői piac. 9–12 óra: Piac+Program. Kerámia workshop, bögrekészítés Halminé Göcs Katával. (BBK, Piactér.)

Martonvásár, 18–20 óra: Nosztalgia táncest Bakacsi Bélával a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ színháztermében, az ’50-es, ’60-as, ’70-es évek legismertebb magyar és külföldi táncdalaival.

Nagyvenyim, 10–11 óra: Meseóra a könyvtárban. Éva néni mesél.

Nádasdladány, 15 óra: Kora tavaszi munkák a kertben. Meghívott előadók: Puskás László és Németh Tamás növénydoktorok. Helyszín: közösségi ház. (Nádasdladányért Egyesület.)

Sárosd, 16 óra: Kreatív délután a művelődési házban. Gipszfestés, húsvétitojás-készítés, mesevetítés.

Sukoró, 8 órától: Egészségnap. Helyszín: általános iskola. Szűrőkamion. Aula, I. emelet, tornaterem: szűrések, véradás, vizsgálatok, tanácsadás, gerinctorna.

Székesfehérvár, 10 óra: Ásványszakkör általános iskolás és középiskolás korú diákoknak a VMK Széna téri Tagkönyvtárában. Téma: A kőszárhegyi kőbánya, kőfejtő és ásványai. Információ: Kovács Pál, a székesfehérvári ásványbörze szervezője; telefon: 06-20-9465-646; www.minerals.hu

Székesfehérvár, 10–12 óra: Családi délelőtt a víz világnapja jegyében. Helyszín: Sóstó Látogatóközpont. 11–11.30 óra: Interaktív foglalkozás környezeti nevelővel (regisztrációhoz kötött). Szabadtéri játékok. Kézműves-foglalkozás. Játékos öko feladatok az interaktív táblán.

Székesfehérvár, 10–13 óra: Dungeons & Dragons a Székesfehérvári Asztali Szerepjáték Műhely szervezésében. Helyszín: a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára (minden hónap első szombatján). A Jéggerinc-csúcs sárkánya. A hivatalos kalandmodul 13 önálló kalandrészletben történő végig játszása. Az alkalmak felépítése: a játékosok karaktert választanak; az előzmények összefoglalása; az aktuális kaland végig játszása. Címkék: 10+, kezdőbarát, fantasy, szerepjáték. Bármikor be lehet csatlakozni, mindegyik alkalom önmagában is játszható, kerek történet. A többszöri alkalmakon a karakterek fejlődését is megtapasztalhatják a játékosok. A D&D a világ legnépszerűbb asztali szerepjáték-rendszere, hazánkban is jelentős a rajongótábora.

Dungeons & Dragons a Székesfehérvári Asztali Szerepjáték Műhely szervezésében

Fotó: Szerepjáték műhely

Székesfehérvár, 10–16 óra: A nektár útja a mézes üvegig. Kóstolóval egybekötött mézes nap a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében (Rác utca 27.). 10–12 óra: Vajon mi történik a kaptárban? Mi a pempő és a propolisz? Milyen hatással van a mézfogyasztás az egészségünkre? Ezekre a kérdésekre ad választ filmvetítéssel egybekötött előadásán Lódi József méhész, nagymester. 13 órától: Méhviaszgyertya, gyöngyből, filcből, fából virágok és méhecskék készítése.

Székesfehérvár, 17 óra: Szakrális geometria. Komáromy Zoltán, a Szakrális geometria – a tér és a formák titkai című könyv szerzőjének előadása a VOKE Vörösmarty Művelődési Ház és Könyvtárban. Formák, alakzatok és titkok. A geometria titkos nyelvezete. Szimbólumok és jelentésük. Geometria és

antropozófia. Videók, animációk, prezentációk. (Az Antropozófia Központ Székesfehérvár szervezésében.) Székesfehérvár, 19 óra: Schwajda György – Nagy Judit: A szent család. Premier! A Szabad Színház előadása az Igézőben. Szereplők: Törsök Márta, Magony Imre, Szabó Miklós Bence, Parrag Dóra, Horváth Gergő. Zene: New Fossils. Rendezte: Nagy Judit.

Úrhida, 9 órától: Kolbásztöltő összeröffenés és lángos–langalló fesztivál a tájháznál. „Ha szereted a langallót, hozz rá feltétet!” Fánkkóstoló. Kolbászkóstoló. A nap végén közös kiszebábégetés.

Premier! A szent család – a Szabad Színház előadása az Igézőben

Fotó: Szabad Színház

Március 3. (vasárnap)

Ercsi, 15 óra: A Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely bemutatja! Semmi erkölcs. Kabaré és sanzon a századelő hangulatában négy szerepelővel és egy zongoristával. Helyszín: Báró Sina György Közösségi Ház, Ercsi-Sinatelep. (A belépés díjtalan.)

Lovasberény, 9.15 óra: Herbarius gyógynövénygyűjtő túra. Nyírvíz csapolás. Túravezető: Lencsés Rita gyógynövényszakértő. Megközelítés egyénileg, vagy Székesfehérvárról, az autóbusz-állomás 11-es kocsiállásról 8.30-kor induló buszjárattal. A Verebi elágazás nevű megállónál kell leszállni, találkozás 9.15-kor. Előzetes bejelentkezés szükséges: [email protected], 06-70-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480.

Székesfehérvár, 9–17 óra: Pici Piac. A legkisebbek vására. Baba–mama–gyermek kézműves designer vásár. Tavaszváró. Csaknem 30 magyar tervező hazai termékei. Helyszín: Lakeside Hotel, a Csónakázó-tó mellett. (A belépés ingyenes.)

Székesfehérvár, 11 óra: Mágikus és mulatságos. Edu-show. Bűvészműsor kicsiknek és nagyoknak az Igézőben.

Székesfehérvár, 19 óra: Táncra, magyar! Verslábak. Az Alba Regia Táncegyüttes előadása a Vörösmarty Színházban. Koreográfus: Majoros Róbert. Főszereplő: Gőbölös Gábor.

Március 4. (hétfő)

Gárdony, 18 óra: Történelem Klub a Nemzedékek Házában. „Nő kezében zászló, férfi kezében kard”. Gondolatok a nőnap és a márciusi forradalom tiszteletére. Oláh László nyugállományú honvéd alezredes, a Katonai Emlékpark Pákozd Nemzeti Emlékhely szakmai igazgatójának és Kovács Ágota Johanna történész, a katonai emlékpark munkatársának vetített képes előadása.

Nagyvenyim, 17 óra: Halványuló tónusok. Hevér Rudolf festménykiállításának megnyitója a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtárban. Megnyitja: ifj. Koffán Károly festőművész, főiskolai tanár. Közreműködik: Juhos Melinda harmonikaművész. Megtekinthető április 4-éig, hétfőtől csütörtökig 13–18 óra és pénteken 9–14 óra között.

Rácalmás, 16 óra: Író-olvasó találkozó a művelődési ház és könyvtárban. Vendég: Vibók Ildi író. (A Cimbora Klub szervezésében.) Székesfehérvár, 19 óra: Schwajda György – Nagy Judit: A szent család. A Szabad Színház előadása az Igézőben.