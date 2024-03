A hosszú tél után hamarosan újra látogatható a kápolnásnyéki Halász-kastély is. Rodics Eszter, a kastély igazgatója a feol.hu-nak elárulta: április 20-án, szombaton nyitnak, mégpedig ismét egy nagyszabású, különlegesnek ígérkező kiállítással. A Szombathelyi Képtár textilgyűjteményéből érkezik pazar válogatás Kápolnásnyékre, Ariadné fonala címmel. Magyarország legnagyobb kortárs textilgyűjteményének őrzőjeként a Képtár varázslatos munkákkal rendelkezik ugyanis: kollekciójában megtalálhatók magyar művészek fal- és tértextil, továbbá ipari textil alkotásai, de nemzetközi alkotók miniatűrtextiljei, valamint zászló és szalag gyűjteménye is. A Halász-kastélyba érkező alkotások kiállítása ezúttal is vonzó kulturális-turisztikai célpontnak ígérkezik, amely július 7-ig, azaz nyár közepéig várja a látogatókat.