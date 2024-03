A Székesfehérvári Baptista Gyülekezet is készül az ünnepi alkalmakra. Kovács Dániel a gyülekezet lelkipásztora elmondta, a legnagyobb keresztény ünnep a karácsony mellett, Krisztus halálának és feltámadásának emlékünnepe. Jézus meghalt értünk, de harmadnapon feltámadt. Istenként nem maradhatott a halálban, ezáltal a halandó embereknek esélyük lett az örök életre, mert őbenne aki meghal is él! Kettő féle halálról beszél a szentírás! Az egyik a testi halál, ami elkerülhetetlen, hiszen a fizikai testünk és ez a valóság egyszer elmúlik, viszont a szellemi halál elkerülhető! Aki hisz a fiúban, az Isten fiában, az üdvözülhet.

Kovács Dániel - Lelkipásztor

Fotó: BOKA

Isten azt mondja, hogy azt készíti azoknak akik hisznek benne, amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi elme el nem tud képzelni. Ehhez az kell – emelte ki a lelkipásztor –, hogy menjünk oda a kereszthez, boruljunk le, valljuk meg bűneinket Isten előtt, rendezzük embertársainkkal vétkeinket, és higgyünk abban, ha meghalunk, majd feltámadhatunk az örök életre. Erről fogunk mi is prédikálni húsvétkor a templomainkban. A baptista gyülekezet két fő Istentiszteletet hirdetett meg, az egyik a nagypénteki úrvacsorai alkalom, amikor is a zenei szolgálat mellett együtt imádkozunk a gyülekezet tagjaival. Vasárnap pedig újra találkozik a gyülekezet, délelőtt tíz órakor, a Széchenyi úti imaházban, ahol a már feltámadott Krisztust ünnepeljük. Ünneplőbe öltözik nem csak a test de a szívünk is, és így énekeljük el azokat az énekeket amikkel magasztaljuk a feltámadt urunkat, és boldogok vagyunk, hogy új életet kaphattunk.