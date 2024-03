Tavasz második lomtalanítását szervezik meg Dunaújvárosban március 28-án 8 és 13 óra között. At első március 9-án volt a Béke városrészben, most pedig az Újtelepen, az ÖKO nappal egybekötve szabadulhatunk meg a feleslegesség váló dolgainktól. Ezúttal az elektronikai hulladékokat is leadhatjuk. – írja a duol.hu.